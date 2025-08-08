3900% 급등에 현혹…새내기株 물린 서학개미

세제개편안 실망감에 美증시 투자 늘어

7~8월 비트마인·피그마 순매수 1위

세제 개편안에 대한 실망감으로 미국 증시로 발길을 돌린 서학개미들이 낭패를 보고 있는 것으로 나타났다. 지난달부터 이들이 공격적으로 매수한 새내기 테마주들의 주가가 롤러코스터를 타면서다.

8일 한국예탁결제원 증권정보포털(SEIBro)에 따르면 개인투자자들은 이달 들어 지난 6일까지 미국 주식 약 3억4339만달러를 사들였다. 지난달 서학개미들의 미국 주식 총 순매수 규모가 약 6억8496만달러였음을 고려하면 일주일 만에 7월 한 달 치의 절반가량을 투자한 셈이다. 세제 개편안에 대한 실망감으로 코스피 랠리에 제동이 걸리자 대안인 미국 증시의 상대적 투자 매력도가 올라간 것으로 풀이된다.

그러나 최근 미국 증시에 신규 진입한 서학개미들은 별다른 재미를 보지 못했다. 지난달부터 계속된 미국 증시의 최고치 경신 행진이 이달 들어 끊겼기 때문이다. 일례로 대형주 중심의 S&P500지수는 지난달 31일 장중 6427.02를 찍은 뒤 반락하며 4거래일 연속 숨 고르기를 이어가고 있다.

서학개미들의 계좌에 치명타로 작용한 건 종목 선정이다. 지난달 서학개미들이 가장 많이 사들인 종목은 비트마인 이머전 테크놀로지스로 7월 한 달 동안 2억4165만달러를 순매수했다. 비트마인은 지난 6월 아메리칸 뉴욕거래소에 입성한 새내기다. 세계에서 가장 많은 이더리움을 보유한 기업으로 시장의 주목을 받으며 상장 후에 한 달 만에 주가가 3900%가량 치솟았으나, 가파른 상승세에 차익 실현 물량이 대거 쏟아지면서 고점 대비 주가가 4분의 1 수준으로 폭락했다.

한 증권사 관계자는 "최근 미국도 밈 주식 열풍이 다시 불면서 가상화폐, 스테이블 코인 관련 종목들의 주가 변동성이 급격히 확대되는 추세"라며 "상장한 지 얼마 안 된 테마주들은 초기 투자자들의 엑싯(exit) 물량이 풀리거나, 뉴스와 정책에 따라 펀더멘탈 대비 주가가 얼마든지 과대평가될 수 있어 무턱대고 추격 매수했다간 낭패를 볼 수도 있다"고 경고했다.

서학개미들의 공격적인 새내기주 베팅은 8월에도 계속됐다. 이달 들어 지난 6일까지 서학개미 순매수(약 1억370만달러) 1위를 달리고 있는 피그마는 지난달 31일 상장 첫날 주가가 공모가 대비 250% 이상 폭등했다. 국내에선 '돈나무 언니'로 유명한 캐시 우드의 아크 인베스트먼트가 피그마 주식 6만주를 매입했다는 소식이 전해지며 투자심리에 불을 지피기도 했다.

그러나 피그마의 상승 기류 역시 오래 가진 못했다. 인공지능(AI) 툴 도입 기대감으로 몸값(시총 600억달러)을 2022년 어도비의 인수 시도 당시보다 3배가량 불렸으나, IPO(기업공개) 이후 단기 급등에 따른 밸류에이션(기업가치 대비 주가 수준) 부담이 매도 심리를 부추기면서 주가가 고점 대비 47% 넘게 빠졌다. 피그마 지분의 66.7%가 일반 투자자로 조사된 점을 고려하면 서학개미 역시 타격이 불가피할 전망이다.

다만 여전히 미국 증시를 향한 낙관론이 나오고 있는 만큼 초과 수익을 노린 테마주 비중을 줄인다면 얼마든지 반등의 기회는 남아있다는 평가다. 최보원 한국투자증권 연구원은 "8월 초중순에는 관세 영향이 반영될 매크로 지표에 민감도 높은 국면이 이어지며 일시적 되돌림이 나타날 가능성이 높으나, 대형 기업들의 양호한 실적과 하반기 눈높이 개선, 관세 재료 소멸 등을 생각하면 여전히 상승 여력은 있다"며 S&P500 지수의 8월 예상 밴드를 5950~6500으로 제시했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>