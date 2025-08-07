특검, '16개 혐의' 김건희 구속영장 청구…"尹 체포시도, 적법 집행"(종합)

첫 소환조사 후 곧바로 신병 확보 시도

'체포거부' 尹측 반발에 반박

"수감 상황 고려…부적절하다고 생각 안 해"

김건희 여사의 의혹들을 수사하는 민중기 특별검사팀이 김 여사에 대한 첫 소환조사를 한 지 하루 만인 7일 구속영장을 청구했다. 또 특검팀은 이날 윤석열 전 대통령에 대한 체포영장 재집행 시도에 대해서도 적법 절차임을 강조했다.

김건희 여사가 6일 오전 서울 종로구 KT 광화문빌딩 웨스트에 마련된 민중기 특별검사 사무실로 출석하고 있다. 2025.08.06 사진공동취재단 AD 원본보기 아이콘

오정희 특검보는 이날 정례 브리핑에서 "오후 1시21분께 김건희씨에 대한 구속영장을 청구했다"며 "구속영장 청구 필요성이 있고, 법이 정한 구속영장 요건이 다 충족된다고 판단해 청구했다"고 밝혔다. 특검팀이 지난달 2일 수사를 정식 개시한 지 36일 만에 의혹의 '몸통'에 대한 신병 확보 시도가 이뤄진 것이다. 구속영장에 적시된 혐의는 자본시장과금융투자업에관한법률위반, 정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 등 3가지다.

김건희, 첫 소환조사서 혐의 부인…'부부 동시구속' 가능성

특검팀은 전날 김 여사를 소환해 11시간가량 대면조사를 진행했다. 조사에선 도이치모터스 주가조작 의혹, 명태균 공천개입 의혹, 건진법사 청탁 의혹 등을 추궁한 것으로 파악됐다. 또 북대서양조약기구(나토) 정상회의 순방 당시 착용한 반클리프아펠 목걸이의 주인은 누구이고 왜 재산 신고를 하지 않았는지 등에 대해서도 캐물은 것으로 전해졌다.

김 여사는 진술거부권 행사 없이 일관되게 혐의를 부인한 것으로 알려졌다. 김 여사는 주가조작과 관련해선 "주가조작을 몰랐다"는 취지로, 공천 개입 의혹에 대해선 "명씨가 일방적으로 여론조사를 보냈고, 공천에 개입한 적이 없다"고 진술했다고 한다. 또 통일교 현안 청탁과 관련해선 "목걸이와 명품가방을 받은 적이 없다"고 해명했고, 목걸이에 대해서는 "모친에게 선물한 모조품을 다시 빌려서 착용한 것"이라고 진술한 것으로 알려졌다.

양평고속도로 노선변경 의혹, 양평공흥지구 개발특혜 의혹 등 다른 수사 대상 사건은 김 여사의 신병을 확보한 후 본격적으로 조사할 것으로 보인다. 특검팀이 수사하는 김 여사 관련 의혹은 16개에 달한다.

윤석열 전 대통령이 지난달 10일 내란 특검팀에 재구속돼 서울구치소에 수용돼있는 만큼, 김 여사에 대한 구속이 이뤄질 경우 전직 대통령 부부가 동시에 구속되는 첫 사례가 될 전망이다.

尹 체포 시도 재차 무산, 재청구 여부 '미정'

한편 오 특검보는 이날 윤 전 대통령에 대한 체포영장 집행 시도와 관련해 "변호인이 출입할 수 없는 곳에 변호인이 들어와 있는 상황이 있어서 경위를 확인 중"이라고 밝혔다.

앞서 특검팀은 이날 오전 윤 전 대통령에 대한 체포영장 재집행에 나섰으나 또다시 실패했다. 이후 특검팀은 "물리력을 행사하는 등 방법으로 체포영장 집행을 했으나, 피의자의 완강한 거부로 부상 등의 우려가 있다는 현장의 의견을 받아들였다"고 설명했다. 윤 전 대통령에 대한 체포영장 기한은 이날 만료된다.

오 특검보는 "집행과 관련해 법원이 적법하게 발부한 영장을 피의자 수감 상황까지 고려해서 집행한 상황이다. 적법하게 집행했다"고 강조했다. 윤 전 대통령 측이 이날 오후 기자회견을 열고 "특검 수사팀이 무리하게 체포영장 집행을 시도했다"며 법적 책임을 묻겠다고 한 데 정면으로 반박한 것이다.

특검팀은 '중단 의견을 낸 주체가 누구인지', '추가 체포영장을 청구할 것인지' 등 취재진의 질문에 즉답을 피했다. '조사 없이 기소할 것인지'에 대해서도 "구체적인 말은 하지 않겠다. 적법한 영장을 적법하게 집행했고, 부적절하거나 타당하지 않다고 생각한다"며 말을 아꼈다.

다만 체포영장을 재발부받아 윤 전 대통령을 조사실에 앉히는 데 성공하더라도 진술거부권을 행사할 가능성이 높은 점을 비춰봤을 때 대면 조사 없이 재판에 넘길 가능성도 제기된다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>