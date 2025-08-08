트럼프, 반도체에 100% 관세 폭탄 예고…韓 수출 '비상' [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①트럼프 "반도체에 약 100%의 품목별 관세 부과할 것"

②6월 경상흑자 142.7억달러……'역대 최대'

③현대차, GM과 차량 5종 공동 개발

MARKET INDEX : Year to date

○뉴욕증시 3대지수 혼조세 마감

○트럼프, 미국 내 반도체 생산 기업엔 관세 면제 시사…반도체주 상승

○계속 실업수당 청구는 3년 8개월 만 최고

Top3 NEWS

■ 트럼프 "반도체에 100% 관세" 폭탄 예고…韓, 수출 직격탄 우려 ○미국 내 생산·투자 기업에는 관세 면제

○애플 6000억 달러 미국 투자 발표

○한미 무역 합의 '최혜국 대우'에도 실제 세율 따라 타격 불가피

■ 관세 영향에도 6월 경상흑자 '역대 최대'…"하반기에도 양호한 흐름" ○6월 경상흑자 142.7억달러…26개월 흑자

○관세 영향 비껴간 반도체…수출 1개월 만에 증가 전환 이끌어

○"선수요 영향 있지만 하반기에도 수요 견조 예상"

■ 현대차-GM, 협력 로드맵 공개…플랫폼 공동개발 본격화 ○플랫폼 공동 개발로 비용 분담

○2028년 중남미·미국 시장 출시 목표

○5개 차종, 연간 80만대 생산 규모

그래픽 뉴스 : 의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 실손보험금 지급 분쟁

○늘어나는 보험금 지급 분쟁…'비급여 가격 통제' 나서야

○4년6개월간 신의료기술 소송 82억원…491건 접수

○의사 말 믿고 치료받았다가 실손보험금 지급거절 낭패

the Chart : 모처럼 반등한 가상자산 거래대금

○7개월 연속 감소세에서 반등

○알트코인 강세 등이 영향

○"국내 주식 강세로 인해 일시적 반등에 그칠 수 있어"

오늘 핵심 일정

○국내

코스닥 에스엔시스 청약, 확정 공모가 3만원

○해외

02:00 미국 30년물 국채 입찰

05:00 미국 트럼프 대통령 연설

05:30 미국 연준 대차대조표

08:30 일본 가계지출 (MoM) (6월)

08:50 일본 조정경상수지

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 23℃( ▼ 2 ℃ ) ｜최고기온 : 31℃( ▼ 1℃)

○강수확률 오전 0%｜오후 30%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.







