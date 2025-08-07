장수군, 9~10일 만남의 광장서 '광장페스타' 연다

치킨·버거·빙수·맥주 등 먹거리 풍성

전북 장수군이 오는 9일~10일까지 계남면 장수IC 입구 '장수 만남의 광장'에서 '장수몰 with 광장페스타 시즌1: 맥주(이하 '광장페스타')를 개최한다.

7일 군에 따르면 이번 행사는 장수군과 신활력플러스추진단, 우석대학교 RISE(지역혁신중심 대학지원체계) 사업단이 공동 추진하며 군 먹거리를 활용한 소규모 축제를 통해 생활인구를 늘리고 지역 경제를 활성화하기 위해 마련됐다.

이번 광장페스타는 여름철 온 가족이 함께 즐기며 물놀이·체험·먹거리·농특산물이 어우러진 야외형 테마 축제로 시원한 장수 생맥주와 함께 무더위를 날릴 수 있는 여름 축제이다.

행사장에서는 사과, 블루베리, 토마토, 수박 등 장수군 청정 농특산물이 판매되며 미국식 해물찜, 치킨, 베트남 음식, 버거, 빙수, 맥주 등 다양한 먹거리도 함께 즐길 수 있다.

또 감자고추장 만들기, 티셔츠 꾸미기, 물총 체험 등 가족 단위로 참여할 수 있는 체험 프로그램이 마련돼 색다른 즐거움을 선사할 예정이다.

특히 이번 행사에 판매되는 농특산물과 먹거리, 체험 상품은 장수군 농업인과 소상공인들이 직접 참여해 기획한 것으로 지역민이 함께 만들어가는 축제라는 점에서 의미가 크다.

여기에 장수군 농특산물 공식 온라인 쇼핑몰 '장수몰'과 연계해 페스타 내에서 사용할 수 있는 할인구매권도 운영된다.

장수몰 홈페이지에서 회원가입 후 '광장페스타 할인구매권'을 5,000원 단위로 최대 5만원까지 40% 할인된 가격으로 구매하고 행사장 내 '장수몰 홍보부스'에서 실물 구매권으로 교환해 농특산물, 먹거리, 체험 프로그램 이용 시 사용하면 된다.

1인당 최대 2만원까지 할인 혜택을 받을 수 있으며 구매와 교환, 사용은 10일 행사 종료일까지만 가능하다. 장수몰 이용이 어려운 군민과 방문객을 위해 현장에서도 가입 및 구매 절차를 안내할 예정이다.

최훈식 군수는 "이번 '광장페스타'를 통해 군 농특산물 온라인 쇼핑몰인 '장수몰'을 널리 알리는 기회가 될 것으로 기대된다"며 "이번 축제에 많은 군민과 관광객들이 오셔서 무더운 여름 시원한 장수 생맥주와 함께 즐겁고 특별한 시간 보내시길 바란다"고 말했다.

한편 군은 이번 '시즌1: 맥주'를 시작으로 하반기에는 장류, 막걸리, 김장, 발효의 다양한 먹거리·체험 형태의 테마로 소규모 릴레이 페스타를 순차적으로 개최할 예정이다.





