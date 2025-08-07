“양자, 어렵지 않아요”… UNIST, 양자컴퓨팅 대중강연 개최

양자역학 100주년 기념, UNIST 시민과 소통



채은미 교수, 양자 핵심원리 일상언어로 설명

2025년은 양자역학이 탄생한 지 100년이 되는 해다. 유엔은 올해를 '세계 양자과학기술의 해'로 지정했다.

UNIST 대강당에서 '양자컴퓨팅의 현재와 미래' 대중강연이 진행되고 있다. UNIST 제공 AD 원본보기 아이콘

양자 과학의 중요성이 전 세계적으로 강조되는 가운데, 울산에서도 특별한 행사가 열렸다.

UNIST(총장 박종래)는 6일, 대학본부 대강당에서 '양자컴퓨팅의 현재와 미래'를 주제로 대중강연을 개최했다.

양자컴퓨팅 분야 권위자인 채은미 고려대 교수가 연단에 섰다. 과학계뿐 아니라 방송과 강연에서도 널리 알려진 물리학자다.

고려대 채은미 교수가 '양자컴퓨팅의 현재와 미래' 대중강연을 전하고 있다. UNIST 제공 원본보기 아이콘

이날 강연에는 울산시민과 중·고등학생, UNIST 구성원 180여명이 참석해 강연장을 가득 메웠다.

"양자는 어렵다"는 고정관념을 깨고, 채 교수는 양자컴퓨터의 원리와 초전도, 이온, 중성원자, 광자 등 양자컴퓨터를 만드는 다양한 방식을 알기 쉽게 설명했다.

그는 양자 중첩, 얽힘, 큐비트 등 복잡한 개념을 일상적인 언어로 풀어냈다. "양자컴퓨터는 무한 동시 계산을 가능하게 하는 도구"라고 강조하며, 최신 연구 동향·전망과 글로벌 기술 개발 경쟁을 소개했다.

질의응답 시간에는 한 참석자가 "양자컴퓨터가 암호를 깨면 사이버 보안은 어떻게 되느냐"고 질문했다. 이에 채 교수는 "기존 암호체계는 무너질 수 있다"며 "그렇기 때문에 암호 자체를 양자 원리를 이용해 만들거나 양자 컴퓨터로도 깨기 어려운 양자 내성 암호를 개발하려는 연구가 진행되고 있다"고 답했다.

참석자들은 양자 과학이 실생활과 밀접한 연관이 있다는 사실에 흥미를 보였다. UNIST 관계자는 "이번 강연이 지역 청소년들에게 양자과학기술의 중요성을 인식시키는 계기가 됐을 것"이라며 "양자 중심 시대의 미래 주역으로 성장하는 꿈을 키우길 바란다"고 전했다.

이번 강연은 UNIST 물리학과, 연구지원본부 양자나노팹, 양자센싱 융합 연구센터(ITRC), 울산연구원이 공동 주최하고, '양자공정 개발 인프라 구축' 지원 사업의 후원을 받았다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



