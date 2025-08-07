본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

전남도교육청, 교육공무원 364명 인사 단행

호남취재본부 이준경기자

입력2025.08.07 14:10

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

교장·교감·교육전문직 등 승진·전보 인사

전남도교육청은 9월 1일 자 교장·원장, 교감·원감, 교육전문직원 364명에 대한 인사를 7일 발표했다.


이번 인사는 교장·원장 188명, 교감·원감 100명, 장학관·교육연구관 27명, 장학사·교육연구사 49명을 승진·전직·전보하는 내용으로, 유치원 20명, 초등 183명, 중등 161명이 자리를 옮기게 된다.

전남도교육청 전경

전남도교육청 전경

AD
원본보기 아이콘

도교육청은 이번 인사에서 도내 교육 여건 변화와 학교 현장의 요구를 반영해 교육역량과 리더십을 두루 갖춘 인재들을 적재적소에 배치했다고 설명했다. 특히 '지역과 세계가 공생하는 글로컬 전남교육'을 핵심 정책으로 삼아, 교육 현장에서 이를 안정적으로 실현할 수 있도록 한 점이 주목된다.

김대중 교육감은 "교육의 중심은 늘 학생이며, 학생들이 꿈을 실현할 수 있도록 현장 수업과 학교 자율성, 행정 지원 균형이 무엇보다 중요하다"며 "이번 인사를 통해 그간 축적된 현장 경험과 전문성을 바탕으로 글로컬 전남교육과 미래교육 체제 전환에 속도를 내겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 실손보험금 지급 분쟁 의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"일본 사람들 싹쓸이"찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

소비쿠폰 신청 2주 만에 지급액 46% 사용 완료

손흥민 LAFC 입단 "이기기 위해 왔다…LAFC 전설이 되겠다"

39% 관세폭탄에 '화들짝' 미국 달려갔는데…트럼프도 상무장관도 못 만나

아빠 교통카드로 지하철 부정승차…결국 2500만원 물게 된 30대

"제일 핫하다 핫해"여배우의 청바지, 미국을 두 쪽 내다

관세 영향에도 6월 경상흑자 '역대 최대'…"하반기에도 양호한 흐름"

새로운 이슈 보기