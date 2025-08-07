'광복 80주년' 역사 뮤지컬 3편 엮었다...15일 국립중앙박물관서 공연

광복 80주년, 용산 개관 20주년 기념

'신흥무관학교·워치·백범' 갈라 콘서트

배우 양준모·이지수 등 출연

국립중앙박물관서 15일 오후 7시



국립중앙박물관은 국립박물관문화재단과 함께 오는 15일 오후 7시, 박물관 열린마당에서 광복 80주년 및 국립중앙박물관 용산 개관 20주년 기념 특별공연을 개최한다고 7일 밝혔다.

이번 공연은 광복의 역사적 의미를 관람객과 함께 되새기기 위한 무대로, 극장 용에서 선보였던 역사잇기 뮤지컬 '신흥무관학교'(2018), '워치'(2019), '백범'(2020) 등 세 작품을 갈라 콘서트 형식으로 재구성했다.

출연진으로는 뮤지컬 '영웅'의 양준모 배우, '레베카'의 이지수 배우가 주연으로 무대에 오른다. 또한 '지킬 앤 하이드'의 원미솔 음악감독, '백범'의 장우성 작가, '용의자X의 헌신'의 정태영 감독이 참여해 관객에게 감동과 울림을 선사할 예정이다. 사회와 해설은 역사학자 심용환이 맡는다. 작품의 시대적 배경과 인물들에 대한 설명을 통해 관객의 이해를 도울 예정이다.

박물관 관계자는 "이번 특별공연은 광복 80주년과 국립중앙박물관의 용산 이전 개관 20주년을 기념하는 뜻깊은 자리"라며 "박물관이 유물 전시 공간을 넘어 국민과 함께하는 문화 플랫폼으로 자리매김하고 있음을 보여주는 좋은 기회가 되길 바란다"고 전했다.

박물관 열린마당에서 펼쳐지는 이번 공연은 전석 무료로 진행되며, 사전 예약 없이 당일 오후 6시부터 선착순 입장이 가능하다. 공연 관련 문의는 국립박물관문화재단 고객센터로 하면 된다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



