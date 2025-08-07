고창군, 국토부 주관 '청년특화주택 공모사업' 선정

40호 공급…사업비 100억 규모 전망

전북 고창군은 국토교통부가 주관한 '2025년 상반기 청년특화주택 공모사업'에 최종 선정돼 국비 약 32억원을 확보했다고 7일 밝혔다.

군은 청년층의 주거 안정을 위한 공공임대주택 약 40호를 공급할 계획이며, 총사업비는 약 100억원 규모에 이를 전망이다.

고창군 청년특화주택 조감도. 고창군 제공

대상지는 고창읍 교촌리 87번지 일원으로, 옛 관사와 어린이집 등으로 쓰였던 곳이다. 행정기관 및 생활편의시설과 인접해 있고, 차량 접근성과 대중교통 이용도 편리해 청년층 거주의 최적지로 평가된다.

공급 주택은 전용면적 45.54㎡의 투룸형으로 구성되며, 지상 5층 규모의 건물에 약 40세대가 입주하게 된다. 또 공용 회의실, 휴게 라운지, 옥상정원 등 커뮤니티 공간도 함께 조성돼 단순한 거주 공간을 넘어 소통과 창의활동이 가능한 주거 환경을 제공할 예정이다.

이번 사업은 고창군이 직접 시행 및 운영을 맡아 추진된다. 민간위탁이 아닌 지방자치단체 주도의 공급이라는 점에서, 지역 실정에 맞는 정책 집행이 가능하고, 장기적으로 안정적인 청년 주거 생태계 조성에도 긍정적인 효과가 기대된다.

군은 '터미널도시재생 혁신지구(LH, 210세대)', '신활력산단 일자리연계형 공공임대주택(200세대)', '청년특화주택(40세대)' 등을 따내며 청년과 신혼부부 등을 위한 주택공급에 총력전을 펼치고 있다.

심덕섭 군수는 "이번 청년특화주택 공급은 고창에 거주하고자 하는 청년들에게 실질적인 주거 대안을 제공하는 것은 물론, 지역에 활력을 불어넣는 전환점이 될 것으로 기대된다"며 "청년이 머무르고 돌아오는 고창, 청년이 자립하고 꿈꿀 수 있는 고창을 만들겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



