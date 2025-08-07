[Why&Next]LG家 '손절각'?…아워홈, 신세계 단체급식 인수 '속사정'

신세계푸드, 아워홈과 급식사업부 매각 협의

신세계푸드가 단체급식 사업 매각에 나섰다. 한화그룹에 편입된 단체급식 기업 아워홈이 인수 후보군으로 거론된다. 단체급식 시장 경쟁이 치열해진 가운데 한화그룹 품에 안긴 아워홈의 급식사업 확대 전략과 노브랜드버거 등 최근 베이커리 비중이 커진 신세계푸드의 이해관계가 맞아 떨어졌다는 분석이 나온다. 이번 인수합병(M&A)가 성사되면 아워홈은 단계급식 1위 사업자인 삼성웰스토리를 위협할 수 있는 점유율을 확보, 시장이 재편될지 관심이 쏠린다.

7일 관련 업계에 따르면 아워홈은 신세계푸드 단체급식 사업부 인수를 위한 실사에 착수한 것으로 전해진다. 사업부의 가치는 1000억원대로 전망된다. 신세계푸드는 최근 공시를 통해 "사업경쟁력 강화를 위해 사업구조 강화 및 사업 협력 등을 포함해 다양한 전략적 방안을 검토 중"이라며 "현재까지 구체적으로 결정된 바 없다"고 밝혔다. 아워홈도 "브랜드 경쟁력 제고를 위해 다양한 방안을 검토 중이나 확정된 것은 없다"고 밝혔다.

이번 M&A는 한화그룹이 아워홈을 인수한 이후 첫 행보다. 한화그룹 3남인 김동선 부사장이 이끄는 한화호텔앤드리조트는 지난 5월 8695억원을 들여 아워홈 지분 58.62%를 인수하며 5년 만에 급식시장에 복귀했다. 업계에선 신세계푸드가 아워홈과 단독으로 협의를 진행 중인 만큼 아워홈이 먼저 신세계푸드에 매각을 제안했을 가능성을 점치고 있다.

아워홈은 국내 단체급식 시장 2위 사업자다. 공정거래위원회가 발표한 2019년 단체급식 시장 점유율에 따르면 삼성웰스토리 28.5%, 아워홈 17.9%, 현대그린푸드 14.7%, CJ프레시웨이 10.9%, 신세계푸드 7.0% 등으로 상위 5개 업체가 전체 시장의 80%를 차지하고 있다. 업계는 시장 점유율 순위가 현재 큰 변동이 없을 것으로 보고있다. 업체 선정은 경쟁 입찰로 이뤄지지만, 대부분은 기존 업체와 계약을 유지한 탓이다.

다만 아워홈이 한화그룹에 넘어가면서 단체급식 수주 시장은 변화가 예상된다. 아워홈은 LG유통(現 GS리테일)의 식품서비스부문이 독립하면서 설립된 회사로, 창업주인 고(故) 구자학 회장은 고(故) 구인회 LG그룹 창업주의 삼남이다. 구자학 회장은 1987년 LG 트윈타워 사원식당 운영을 맡으면서 급식 사업에 뛰어들었다. 이 때문에 아워홈은 그동안 LG그룹 계열사들의 단체급식을 맡아 성장해왔다.

급식 업계에선 아워홈이 구 회장의 타계 이후 2세인 남매들간 경영권 분쟁 끝에 한화그룹에 넘어간 만큼 LG그룹내 단체급식 재수주 가능성을 낮게 점쳐지고 있다. 급식업계 관계자는 "LG그룹은 장자 승계를 고수할 정도로 보수적"이라며 "향후 아워홈이 맡고 있던 LG 계열사 수주 물량을 놓고 급식업체간 치열한 경쟁이 예상된다"고 말했다.

신세계푸드, 급식사업 매출 비중 적어…신사업에 집중

신세계푸드는 최근 고물가로 단체급식 시장이 호황을 맞고 있다는 점에서 매각의 적기라고 판단했을 것으로 보인다.

신세계푸드의 급식사업부 매각설은 이번이 처음은 아니다. 신세계푸드는 1995년 신세계그룹 내 급식사업부에서 독립법인으로 분사하며 시작됐지만, 그동안 2~3차례 급식사업부 매각을 시도해왔다. 최근 고물가와 시장 확장성 등으로 단체급식 시장이 주목을 받고 있지만, 이전까지만 해도 수익을 내지 못하고 그룹 임직원 복지 차원에서 유지하는 사업이라고 여겼다. 실제 신세계푸드 그동안 계열사나 친족 기업 계열사의 단체급식 수의계약을 통해 사업을 성장했다.

신세계푸드는 단체급식 사업의 매출 비중도 상위 5개 업체 중 가장 낮다. 올해 1분기 기준 신세계푸드 단체급식 사업은 전체 사업 매출에서 10% 초반대 비중인 것으로 알려졌다. 이는 삼성웰스토리(60%), 아워홈(50%), 현대그린푸드(45%), CJ프레시웨이(24%)와는 차이가 나는 수준이다.

국내 단체급식 시장이 포화라는 점도 매각을 검토하는 이유로 꼽힌다. 2022년 기준 단체급식 시장 규모는 약 21조2000억원(민간 11조5000억·공공 9조7000억)으로 추산되는데, 빅5 기업이 시장의 80%를 차지하고 있다. 이들 기업은 공공기관과 기업, 병원, 학교 등을 두고 매번 수주전을 벌이면서 출혈 경쟁이 악화되고, 인건비 상승과 원자재 가격 압박도 지속되고 있다.

업계 한 관계자는 "단체급식 시장은 밥 먹는 사람이 늘어야 성장할 수 있는 시장이지만, 식수는 지속적으로 축소하고 있다"며 "근무환경이나 노동환경의 변화 때문에 성장성이 열려있는 사업은 아니다"고 설명했다.

프랜차이즈와 급식…다른 노선 타는 신세계푸드·아워홈

신세계푸드는 아워홈에 단체급식 사업을 매각한 뒤 노브랜드 버거 경쟁력 강화와 식자재 유통 사업에 집중할 것으로 보인다. 신세계푸드는 노브랜드 버거(NBB) 2.0을 통해 노브랜드 창업비용을 40% 낮추고 가맹 사업을 본격적으로 확장해 2030년까지 노브랜드 버거를 국내 버거 업계 '톱3'로 만들겠다는 방침이다. 또 파베이크를 기반으로 한 베이커리 식자재 공급 매출 확대 전략도 강화하고 있다.

아워홈은 기존 신세계푸드가 운영하고 있던 대형 아파트 커뮤니티 급식 사업 등을 넘겨받아 사업을 확대할 것으로 예상된다. 신세계푸드는 현재 서울 성동구 성수동 '트리마제', 서초구 반포동 '반포 래미안 원베일리', 강남구 개포동 '개포디에이치자이' 등에서 급식 서비스를 운영하고 있다. 올해 1분기에도 SK키파운드리, 공주대학교 블룸하우스 등과의 신규 급식 계약을 체결했다.

또한 군급식과 케어푸드, 해외시장 등으로 사업영역을 확장할 가능성도 점쳐진다. 군급식 시장은 2023년 민간에 개방된 이후 대기업 진출이 이어지고 있다. 전군으로 민간 급식이 확대되면 예상 시장 규모는 약 2조원으로 확대될 것으로 전망된다. K푸드에 대한 글로벌 관심이 높아지면서 해외 시장 진출도 속도를 낼 전망이다. 이미 아워홈은 중국, 미국, 멕시코, 폴란드, 베트남 등 5개국에 현지 법인을 세우고 사업을 전개 중이다. 2022년 처음으로 해외 매출 비중이 전체 매출의 10%를 넘었다.

업계 다른 관계자는 "단체 급식 시장은 사업 자체가 역사가 길고, 기업간거래(B2B) 형태로 진행되는 탓에 자본력 있는 기업을 중심으로 재편될 수밖에 없는 한정적인 시장이지만, 군급식이나 해외 급식 등 확장이 가능한 사업 분야"라며 "본격적인 성장 산업으로 자리매김할 수 있을지 여부는 지켜봐야겠지만, M&A 시장에서도 관심도가 높아진 산업군 중 하나"라고 설명했다.





