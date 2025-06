'케이팝 데몬 헌터스' OST, 빌보드 200 차트 8위

'케이팝 데몬 헌터스' 스틸. 넷플릭스 AD 원본보기 아이콘

넷플릭스 미국 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 흥행과 함께 오리지널사운드트랙(OST)도 글로벌 시장에서 인기를 얻고 있다.

미국 빌보드는 29일(현지시간) 차트 예고 기사에서 '케이팝 데몬 헌터스' OST 앨범이 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 8위로 데뷔했다고 밝혔다.

'빌보드 200'은 실물 음반 판매량, 스트리밍을 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 다운로드를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산해 순위를 매긴다.

이번 OST 앨범은 올해 사운드트랙 중 가장 높은 데뷔 성적이자 첫 '톱 10' 진입 기록이다. 집계 기준은 SEA 2만7000장, 앨범 판매량 3000장, TEA 1000장이다.

앨범에는 극 중 걸그룹 헌트릭스(Huntrix)의 '테이크 다운'(Take Down), '골든'(Golden)과 보이그룹 사자보이즈(Saja Boys)의 '소다 팝'(Soda Pop), '유어 아이돌'(Your IDOL) 등이 수록됐다.

'케이팝 데몬 헌터스' OST는 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서도 강세를 보였다. 6월 28일자 '데일리 톱 송 글로벌' 차트에서는 '골든' 7위, '유어 아이돌' 11위, '소다 팝' 17위, '하우 잇츠 던'(How It's Done) 19위, '프리'(Free) 34위, '왓 잇 사운즈 라이크'(What It Sounds Like) 39위, '테이크 다운' 57위, '테이크 다운'(정연·지효·채영 버전) 100위를 기록했다.

같은 날 '데일리 톱 송 미국' 차트에서는 '유어 아이돌'이 6위, '골든' 8위, '하우 잇츠 던' 21위, '소다 팝' 29위, '왓 잇 사운즈 라이크' 38위, '프리' 42위, '테이크 다운'이 52위에 올랐다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



