고려아연, IT 자산관리 솔루션 도입…'자동화 운영' 체계 마련

고려아연 고려아연 010130 | 코스피 증권정보 현재가 765,000 전일대비 51,000 등락률 +7.14% 거래량 16,108 전일가 714,000 2025.04.28 09:59 기준 관련기사 고려아연, 14년째 ‘취약계층 물품지원 사업’ 후원 이어와고려아연, 협력사와 '동반성장 안전보건 세미나' 성료관세 피해 복구작업… 韓 증시, 상승세 전 종목 시세 보기 close 이 정보기술(IT) 인프라 운영체계 효율을 향상하기 위해 '서비스나우 IT 운영관리(OM)' 솔루션을 도입했다고 28일 밝혔다. 이를 통해 회사는 실시간 모니터링 체계를 확립하고 운영 자동화 수준을 한층 끌어올렸다.

이번 ITOM 솔루션 도입은 고려아연의 IT 계열사인 서린정보기술과 협력으로 추진됐다. 기존에는 주요 IT 자산에 대한 정보를 수기입력 방식으로 관리하고 개별적인 시스템으로 나뉘어 관리됐는데, 이 때문에 장애가 발생하더라도 원인을 신속하고 정확하게 파악하기 어려웠다.

서린정보기술은 이러한 문제를 해결하기 위해 IT 자산의 이상을 실시간 탐지하고 운영정보의 시각적 전달성을 획기적으로 개선한 서비스나우 ITOM 체계를 개발했다. 서비스나우 내에서 분산된 정보를 하나로 모아주는 '디스커버리' 기능을 토대로 IT 자산을 자동 식별하는 데 초점을 맞췄다.

운영 현황을 한눈에 볼 수 있는 '통합 대시보드'도 구현했다. 어떠한 자산에 문제가 생겼는지 즉시 확인할 수 있게 됐을 뿐 아니라 장애에 신속하게 대응하는 기반을 조성했다.

서비스나우 ITOM 솔루션을 적용한 결과 장애 발생에 따른 영향 범위를 분석하는 데 소요되는 시간이 단축됐다. IT 자산 관리를 하면서 반복적으로 수행하던 수기 입력 업무 또한 경감됐다. 특히 자산 변경 이력이 자동으로 기록되면서 보안 감사에도 기민하게 대응하는 체계를 확립했다.

고려아연 관계자는 "서비스나우 ITOM 솔루션 도입 이후 IT 운영 체계의 신뢰도와 효율성이 나란히 제고됐다"며 "보이지 않던 IT 인프라 보안 위험요인을 사전에 차단하면서 IT 운영상 위기 대응 역량이 한층 향상됐다"고 말했다.

한편 서린정보기술은 고려아연의 IT 계열사로 전사적 자원관리(ERP), 클라우드, 보안, 업무 자동화, IT 서비스 관리(SM), ITOM 등 다양한 영역에서 그룹사 및 외부 고객을 대상으로 디지털 전환 프로젝트를 수행하고 있다.





