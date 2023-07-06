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[인사] 관세청

정일웅기자

입력2023.07.06 15:45

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◆관세청 <과장급 전보> ▶대변인 조한진(趙漢珍) ▶관세국경위험관리센터장 김태영(金兌泳) ▶감사담당관 민 희(閔 憘) ▶관세국경감시과장 김현정(金賢廷) ▶전자상거래통관과장 김용철(金容澈) ▶세원심사과장 하유정(河裕廷) ▶공정무역심사팀장 염승열(廉昇烈) ▶외환조사과장 전성배(全成培) ▶국제협력총괄과장 이철훈(李喆勛) ▶인천공항세관 여행자통관2국장 정기섭(鄭起燮) ▶인천공항세관 특송우편통관국장 이철재(李澈宰) ▶서울세관 심사1국장 윤동주(尹東柱) ▶속초세관장 민정기(閔正基) ▶부산세관 신항통관감시국장 서재용(徐載?) ▶부산세관 조사국장 이동현(李東弦) ▶용당세관장 김성복(金聖福) ▶창원세관장 이현주(李現周) ▶인천세관 심사국장 성용욱(成容旭) ▶목포세관장 김완조(金?調) ▶관세평가분류원장 정재호(鄭載鎬)(이상 7월 10일자)





정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
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