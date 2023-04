바이든 "상상도 못 했다" 尹 '아메리칸 파이' 열창에 감탄

한미 대통령 백악관 국빈 만찬

尹, 후보 시절에도 밝힌 '18번곡'

美 포크의 자존심 돈 맥클린 명곡

윤석열 대통령이 26일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 백악관에서 열린 국빈 만찬에서 '아메리칸 파이'를 열창했다. 귀빈석에서는 감탄사가 쏟아졌고 조 바이든 미국 대통령조차 놀라움을 금치 못했다. 아메리칸 파이는 미국 최고의 포크 음악가 중 한 명으로 손꼽히는 가수 돈 맥클린의 대표곡이다.

이날 조 바이든 미국 대통령이 주재한 만찬은 음악 공연과 함께 진행됐다. 만찬 도중 윤 대통령은 바이든 대통령과 함께 무대에 올랐다.

바이든 대통령은 윤 대통령에게 돈 맥클린의 친필 사인이 담긴 통기타를 선물했다. 윤 대통령이 맥클린의 팬이라는 사실에 착안한 '깜짝 선물'인 것으로 전해졌다. 두 사람은 통기타를 손에 들고 함께 사진을 촬영하기도 했다.

뒤이어 행사에 참석한 내빈들이 노래를 요청하자, 윤 대통령은 "한미 동맹의 든든한 후원자이고 주주이신 여러분께서 원하시면 한 소절만 (부르겠다)"라며 "근데 (가사가) 기억이 잘 날지 모르겠다"라고 했다.

윤석열 대통령(오른쪽)과 조 바이든 미국 대통령 [이미지출처=UPI연합뉴스] 원본보기 아이콘

이후 피아노 연주가 흘러나왔다. 윤 대통령은 '아메리칸 파이'의 앞 소절을 약 1분가량 불렀다. 윤 대통령은 "A long long time ago, I can still remember how that music used to make me smile(아주 오래전을 난 기억해. 그 음악이 얼마나 나를 웃게 해 주었는지)"라며 1분간 아메리칸 파이의 앞 소절을 열창했다. 아메리칸 파이는 총 8분 길이에 달하는 대곡이다.

윤 대통령의 노래가 시작되자 내빈석에서는 중간중간 감탄사가 쏟아졌다. 노래가 끝난 후에는 모두 일어나 기립 박수를 보냈다. 바이든 대통령조차 윤 대통령에게 "정말로 노래를 부를지 상상도 못 했다(I had no damn idea you could sing)"고 말한 것으로 전해졌다. 만찬에 참석한 미 '브로드웨이' 정상급 뮤지컬 스타들도 일어서서 박수를 보낸 것으로 전해졌다.

美 로큰롤 향수 그린 포크 음악 명곡

조 바이든 미국 대통령(왼쪽)과 윤석열 대통령이 존 맥클린 친필 사인이 담긴 통기타를 들고 있다. [이미지출처=EPA연합뉴스] 원본보기 아이콘

윤 대통령이 부른 아메리칸 파이는 미국의 싱어송라이터이자 전설적인 포크 음악가인 돈 맥클린의 대표곡이다. 1971년 발매한 동명의 앨범 '아메리칸 파이'에 수록됐으며, 발매 이후 1972년 빌보드 핫 100 연말 차트 3위에 오르는 등 대중으로부터 뜨거운 반응을 얻었다. 인기에 힘입어 단독 싱글로 재발매되기도 했다.

포크송다운 아름답고 경쾌한 멜로디가 돋보이지만, 의외로 가사는 슬픈 구석이 있다. 한때 미국에서 반향을 일으킨 '로큰롤'의 시대가 저물고, 그룹 '비틀즈' 등 영국식 록이 유행하는 현상을 담담하게 묘사했다.

특유의 감성은 "나이 든 멋진 남자들은 호밀 위스키를 마시며(good old boys were drinking whiskey 'n rye)", "오늘이 바로 내가 죽는 날이 될 거라고 노래했다(singin' this'll be the day that I die)"라는 후렴구에서 절정에 이른다.

한편 윤 대통령은 후보 시절에도 맥클린의 노래에 대한 애정을 드러낸 바 있다. 2021년 공식 페이스북 계정을 연 뒤 첫 글에서 "취미는 장보기와 요리하기, 산책과 미술관 관람"이라며 "18번 곡은 돈 맥클린의 '아메리칸 파이', '빈센트'"라고 밝혔다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



