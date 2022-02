[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 김천시는 지난 24일 청소년 문화공간인 ‘청소년문화의집’ 준공식을 개최했다.

청소년문화의집은 문당길 옛 폴리텍대학 기숙사 부지에 총사업비 85억원을 들여 연면적 2438.3㎡의 지상 3층 규모로 건립됐다.

1층은 청소년문화의 집, 열린도서실, 카페테리아, 체력단련실, 노래연습실 등이 있고 2층은 아동청소년친화팀, 다목적실, 공연 연습실, 요리체험실, 홈베이스실, 3층에는 청소년상담복지센터, 개인·집단 상담실, 대강당, 학습지원실 등으로 구성돼 있다.

김충섭 김천시장은 “새롭게 건립된 청소년문화의 집에서 청소년들이 마음껏 끼와 재능을 발휘하고, 휴식과 안정을 취할 수 있는 마음의 쉼터가 되길 바란다”고 말했다.

