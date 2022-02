경남 합천군, 영농철 대비 농기계 순회 안전교육 시행

농촌 고령화에 따른 농기계 안전사고 예방 등



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군 농업기술센터는 본격적인 영농철을 대비해 연중 관내 모든 행정마을(농기계 수리센터 인근 마을 제외)을 대상으로 농기계 순회 안전교육을 실시 중이라고 밝혔다.

이번 농기계 순회 안전교육은 농기계 수리 불편을 해소하고, 자가정비·수명연장·안전운행으로 경영비 절감과 더불어 농촌 고령화에 따른 농기계 안전사고 예방을 위해 실시된다.

자체 순회 안전교육팀은 3개 반 6명으로 편성돼 올해 12월 6일까지 관내 175개 마을을 직접 찾아가 농기계수리, 자가정비 기술교육과 농업인의 교통안전사고 예방을 위해 저속차량표시 등 부착사업도 병행 시행하고 있다.

영농철(5~6월, 8~11월)에는 농작업 중 발생하는 애로사항 등을 해결하기 위해 ‘찾아가는 농기계 119안전센터’를 운영할 계획이라고 한다.

대상 기종은 경운기, 예초기, 관리기, 바인더, 분무기 등 정비·수리 가능한 대다수 농기계로 부품대 7만원까지 무상 지원해 농기계 유지보수비 절감에 이바지할 것으로 예상된다.

군 농업기술센터 소장은 “농업기계 현장 수리 교육으로 농민의 적기 영농에 차질이 없도록 하고, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 사전방역은 물론 철저한 사회적 거리두기, 마스크 착용 등 방역 수칙을 준수해 진행하겠다”고 말했다.

