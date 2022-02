목원대, 웹툰애니메이션 ‘원격’ 석사과정 운영…일반대학 첫 개설

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 목원대가 웹툰애니메이션 분야 원격(온라인 100%) 석사학위 과정을 운영한다. 전국 일반대학 중 문화예술 분야 관련 원격 석사과정을 개설한 것은 목원대가 첫 사례로 꼽힌다.

22일 대학에 따르면 웹툰애니메이션 원격 석사과정은 하이테크아트학과 내 웹툰·디자인 드로잉전공, 애니메이션·VR 캐릭터디자인 전공으로 개설된다. 전공별 정원은 각 20명이다.

원격 석사과정 개설은 교육부가 목원대를 포함한 전국 6개 대학에 7개 전공을 ‘일반대학 온라인 학위과정’으로 승인한 것에 따라 이뤄진다.

일반대학 온라인 학위과정은 원격대학(사이버대학)이 아닌 일반대학에서 교육부의 승인을 받아 전체 학위과정을 온라인만으로 운영하는 제도다.

목원대 대학원에 개설될 2개 전공 과정은 디지털이미지, 스토리텔링 등 웹툰 제작 역량과 캐릭터·공간디자인역량, 대체불가토큰(Non-Fungible Token·이하 NFT) 등 신산업 직무능력을 갖춘 인재양성을 목표로 운영된다.

주요 강의는 웹툰 제작 프로젝트, 디지털 코믹스, 메타버스 연구, 융합예술론, NFT 캐릭터산업연구 등으로 구성될 예정이다.

목원대 권혁대 총장은 “우리 대학은 웹툰 애니메이션 분야에서 국내외 수요를 반영한 교육과정을 운영하고 우수한 교수 인력, 최고의 원격교육시스템을 갖춘 강점을 자랑한다”며 “문화예술융합 특성화 대학이라는 명성에 맞는 최고의 원격 석사학위 과정을 운영할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

