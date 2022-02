농식품부, 'E-9 비자' 외국인근로자 25% 늘려

[아시아경제 세종=김혜원 기자] 정부가 올해 고용허가제(E-9 비자)를 통해 입국할 수 있는 농업 분야 외국인 근로자 수를 전년 대비 25% 증가한 8000명으로 배정했다.

농림축산식품부는 이 같은 내용을 담은 '2022년 농업 분야 외국인 근로자 활성화 방안'을 시행한다고 20일 밝혔다.

최근 들어 E-9 비자로 입국하는 외국인 근로자는 증가 추세를 보이고 있다. 지난해 11월 252명, 12월 242명, 올해 1월 398명이 각각 입국한 데 이어 이달에는 400명 이상이 입국할 예정이다.

농식품부는 또 코로나19로 입·출국에 어려움이 발생할 가능성에 대비해 올해 1월 1일부터 4월 12일 사이에 체류·취업 활동 기간이 만료되는 농업 분야 외국인 근로자(약 4500명)의 취업 활동 기간을 만료일로부터 1년 연장했다. 이후 기간(2022년4월13~2022년12월31일) 만료자에 대해서도 코로나19 방역 상황과 외국 인력 도입 여건을 살핀 뒤 3월 중 연장 여부를 추가 검토하기로 했다.

외국인 계절근로자(C-4·E-8 비자)의 경우 올해 53개 지방자치단체에서 약 1만명 도입을 신청해 현재 출입국의 사전 심사가 진행 중이다.

농식품부는 이 밖에 영세한 양계·양돈 농가도 외국인 근로자를 고용할 수 있도록 했다. 구체적으로 기존에는 1000㎡ 미만 양돈 농가와 2000㎡ 미만 양계 농가에서는 외국인 근로자를 고용하지 못했지만, 이제는 500∼1000㎡ 양돈 농가와 1000∼2000㎡ 양계 농가에서도 각각 2명씩 고용할 수 있다.

또 파프리카 작물 재배 농가의 경우 온실 대형화 추세를 고려해 외국인 근로자 배정 인원이 최대 20명에서 25명으로 확대됐다.

이덕민 농식품부 경영인력과장은 "외국인 근로자 도입에 차질이 없도록 관계 부처와 긴밀히 협력하고 외국인 근로자 격리시설을 추가로 확보 운영하는 등 철저한 방역 조치도 함께 추진 중"이라고 말했다.

세종=김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr