[아시아경제 양낙규 군사전문기자]국내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 하루 10만명을 넘어선 가운데 군내 신규 확진자도 역대 최다를 기록했다.

국방부는 18일 오후 2시 기준 군내 코로나19 확진자가 639명 추가됐다고 밝혔다. 군에서 일일 확진자가 600명대가 나온 건 이번이 처음이다.

소속별로 보면 육군 463명, 해군 34명, 해병대 7명, 공군 85명, 국방부직할부대 41명, 국방부 3명 등이다. 군내 누적 확진자는 1만921명이며, 이 가운데 관리 중인 인원은 342명이다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr