현대차·기아, 3개월만에 유럽 점유율 10% '회복'…1월 판매량 '3위'

가장 많이 팔린 차량은 '투싼'과 '스포티지'

[아시아경제 유현석 기자] 현대자동차와 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 79,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,500,574 전일가 79,500 2022.02.17 15:30 장마감 관련기사 코스피 반등 코스닥 하락.. 루간스크 공격 여파삼성전자 등 7곳 배당액 1조원 넘어…이재용 2577억 받는다코스피 2700 붕괴.. 지정학적 불확실성 + 경기불안 close 가 자동차용 반도체 수급 대란에도 불구하고 유럽에서 3개월만에 점유율 10% 회복했다.

17일 유럽자동차공업협회(ACEA)에 따르면 현대차·기아는 지난달 유럽에서 전년 동기 대비 35.8% 증가한 8만4789대를 판매했다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 183,500 전일대비 1,500 등락률 +0.82% 거래량 765,598 전일가 182,000 2022.02.17 15:30 장마감 관련기사 코스피 반등 코스닥 하락.. 루간스크 공격 여파한화투자증권 STEPS, 주식 증정 이벤트 ‘럭키 드로우 시즌2’ 실시삼성전자 등 7곳 배당액 1조원 넘어…이재용 2577억 받는다 close 와 기아는 각각 3만7652대와 4만7137대를 팔았다. 전년 동기 대비 각각 32.3, 38.8% 증가다.

지난 1월 유럽 전체 시장규모는 82만2423대다. 전년 동기 대비 2.4% 감소다. 하지만 현대차·기아는 반도체 이슈로 전체 시장이 역성장했음에도 불구하고 판매 확대로 점유율이 상승했다. 점유율 10.3%를 기록했다. 전년 동기 대비 2.9%포인트 상승했다. 개별로는 현대차가 4.6%로 1.2%포인트, 기아가 5.7%로 1.7%포인트 증가했다.

특히 현대차·기아가 점유율 10%를 돌파한 것은 지난해 10월 10.8%를 기록한 후 3개월 만이다. 최초는 2021년 8월에 기록한 10.1%다.

유럽에서 현대차·기아는 지난달 판매 순위 3위로 시작하게 됐다. 1위는 폭스바겐으로 20만6018 대를 판매해 점유율 25.1%를 기록했다. 이어 스텔란티스(15만6673 대)로 점유율 19.1%로 2위였으며 4위는 르노 그룹(7만6712대)으로 9.3%를 기록했다.

현대차에서는 투싼이 8428대로 가장 많이 팔렸다. 이어 코나(6207대), i20(3671대), i30(3031대), i10(2640대) 등의 순이다. 기아는 씨드가1만3193대로 1위를 차지했으며 스포티지(9863대), 니로(7376대), 모닝(4654대), 스토닉(4609대)의 순으로 많이 팔렸다.

현대차·기아의 전기차는 지난해 1월 대비 64.8% 증가한 1만3640대가 판매됐다. 판매량은 니로 EV가 4184대로 가장 많았다. 이어 EV6(3276대), 코나 일렉트릭(2924대), 아이오닉5(2431대) 등의 순이다.

