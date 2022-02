감성커피, 거문도 해풍쑥·딸기 신메뉴 선봬

[아시아경제 문혜원 기자]감성커피는 이른 봄 기운을 만끽할 수 있는 쑥 음료 2종과 딸기 음료 2종을 출시했다고 17일 밝혔다.

거문도 해풍쑥을 담아 더욱 진하고 맛있는 ‘쑥팥쉐이크’는 달콤한 팥앙금에 쫀득한 떡과 부드러운 크림이 듬뿍 올라간 쑥팥밀크쉐이크 메뉴다. ‘아임쑥페너’는 진한 쑥라떼 위에 떡과 부드러운 크림을 얹어 쑥 특유의 풍미가 극대화된 부드러운 논커피 쑥라떼 메뉴다.

쑥은 면역기능 향상에 도움이 되고 혈액순환과 해독작용을 돕는 건강식품으로 알려져 있어 즐겁게 지속 가능한 건강 관리를 뜻하는 ‘헬시플레저(Healthy Pleasure)’를 추구하는 소비자들에게도 주목받고 있다. 특히 거문도 해풍쑥은 전남 여수의 대표 특산물로 거문도 청정지역에서 자라 소금기를 머금은 해풍과 해무가 스며들어 각종 미네랄이 풍부하고, 쑥 향이 진하고 부드러운 것이 특징이다.

봄철 대표 과일인 딸기를 활용한 ‘딸기몽땅 주스’와 ‘딸기톡톡 유자에이드’도 새롭게 출시됐다. ‘듬뿍딸기 밀크쉐킷’, ‘딸기 꿀꺽라떼’, ‘요거딸기 스무디’ 등이 기존 딸기 메뉴에 추가됐다.

딸기몽땅 주스는 이름처럼 딸기가 가득 들어간 오리지널 딸기 주스로 입 안 가득 딸기 본연의 맛을 즐길 수 있다. 딸기에 유자를 더한 딸기톡톡 유자에이드는 달콤상큼한 맛과 톡톡 튀는 맛이 매력적이다. 특히 딸기와 유자가 자연스럽게 블렌딩되며 화사한 색감이 살아나 눈으로 마시고 맛으로 마시는 오감만족 음료라는 평이다.

