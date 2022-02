[아시아경제 지연진 기자] CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 371,500 전일대비 4,500 등락률 -1.20% 거래량 38,251 전일가 376,000 2022.02.14 15:30 장마감 관련기사 “포장김치 새벽배송 해드려요” 온라인 시장 선점 열띤 경쟁CJ제일제당, '더마켓 세일 페스타' 할인 행사“창사 이후 처음” CJ, 계열사 3곳에 특별성과급 지급 close 은 지난해 4분기 연결 매출액이 전년동기대비 12.9% 증가한 6조9478억원으로 집계됐다고 14일 공시했다.

이 기간 영업이익은 2366억원으로 전년동기대비 20.2% 감소했고, 당기순이익은 2009억원으로 흑자 전환했다.

회사는 또 보통주 1주당 5000원, 우선주 1주당 5050원의 현금배당을 결정했다고 밝혔다.

