日, 우크라이나 사태 NSC 소집…대사관 직원 대피 명령

[아시아경제 박병희 기자] 일본 정부가 14일 기시다 후미오 총리 주재로 국가안전보장회의(NSC)를 소집해 우크라이나 정세에 대해 논의했다고 마쓰노 히로카즈 일본 관방장관이 밝혔다.

마쓰노 장관은 이날 정례 기자회견에서 기시다 총리가 일본인 보호 등과 관련해 빈틈없이 대응하라는 지시를 내렸다고 전했다. 그는 "일본은 우크라이나의 주권과 영토의 일체성을 일관되게 지지하며 주요 7개국(G7)을 비롯한 국제사회와 연계해 적절히 대응해 나갈 생각이다"라고 말했다.

아울러 마쓰노 장관은 "우크라이나 주재 일본대사관에서 오늘 이후 예상치 못한 사태에 대비해 일부를 제외하고 직원을 국외로 대피시키기로 했다"고 밝혔다. 대사관의 기능을 축소하고 영사 업무를 포함한 한정적인 기능은 유지한다고 덧붙였다.

일본 정부는 지난 11일 수도 키예프를 포함해 우크라이나 전 지역의 위험 정보를 레벨 4로 올려 현지에 있는 일본인에게 즉시 우크라이나에서 대피할 것을 권고했다. 레벨4는 위험 정보 단계 중 가장 높은 '대피 권고'이다. 우크라이나에는 약 150명의 일본인이 있는 것으로 전해졌다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr