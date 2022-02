KB금융, S&P글로벌 '2022 지속가능 어워드' 골드클래스 수상

환경·사회 등 비재무적 분야 성과 세계적으로 인정

[아시아경제 심나영 기자] KB금융그룹은 S&P 글로벌이 발표한 은행산업부문 '2022 지속가능 어워드'에서 국내 금융회사 중 유일하게 최상위 등급인 ‘골드클래스’를 수상했다.

S&P 글로벌은 기업의 지속가능성을 평가하는 다우존스지속가능경영지수(DJSI) 평가 결과를 바탕으로 각 산업별 우수기업을 ‘골드클래스’, ‘실버클래스’, ‘브론즈클래스’ 등으로 구분해 선정하고 있다.

‘골드클래스’는 다우존스지속가능경영지수(DJSI) 평가 결과가 산업별로 1% 이내인 기업에게만 주어지는 최상위 등급으로, 전 세계 총 7,554개 기업 중 75개 기업만이 선정되었다. 은행산업부문에서는 전 세계 금융회사 중 KB금융, 방코 빌바오(스페인), 카시콘 뱅크(태국) 등 3곳만 ‘골드클래스’를 수상했다.

KB금융 관계자는 "이번 '2022 지속가능 어워드' 최상위 등급인 골드클래스 수상은 KB의 재무적인 경영성과 뿐만 아니라 지속가능경영을 위한 비재무적인 노력을 세계적으로 인정받은 결과라며 앞으로도 ESG경영을 선도적으로 수행해 나가겠다"고 밝혔다.

KB금융은 환경, 사회, 지배구조 등 비재무적인 ESG 경영성과를 평가하는 3대 글로벌 평가인 '2021년 다우존스지속가능경영지수 평가' '모건스탠리캐피털인터내셔널 ESG 평가'와 'CDP(Carbon Disclosure Project) 평가'에서 모두 최고 수준의 평가등급을 획득한 바 있다.

