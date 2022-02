[올림픽]고다이라 부진에 눈물 흘린 이상화…日언론 "우정에 국경은 없다"

[아시아경제 정현진 기자] 2022 베이징 동계올림픽에서 일본 스피드스케이팅 선수 고다이라 나오가 부진한 성적을 거둔 가운데 한국 스피드스케이팅을 대표하는 선수 출신 이상화 KBS 해설위원이 경기 해설 중 눈물을 흘리자 일본 언론이 "우정에 국경은 없다"며 이들의 우정에 박수를 보냈다.

일본 최대 일간 요미우리신문은 14일 '이상화의 눈물에 감동 커져…우정에 국경이란 없다'는 제목의 기사에서 두 선수의 우정을 조명했다. 다른 일본 언론도 이 위원이 해설 중 고다이라 선수에게 '포기하지말고 노력하라'라며 응원했다는 소식을 전했다.

2018 평창 동계올림픽 금메달리스트인 고다이라 선수는 전날 중국 베이징동계올림픽에서 열린 여자 스피드스케이팅 500m 경기에서 17위로 대회를 마쳤다. 경기를 지켜본 이 위원은 "무거운 왕관의 무게를 이겨낼 줄 알았는데, 심리적인 압박이 정말 컸던 것 같다"며 눈물을 보였다.

고다이라 선수는 이날 경기 후 "상화가 대회 전에 메시지를 보내줘 마음이 든든했다. (고다이라) 나오라면 할 수 있다고 여러 번 말해줬다"며 "상화가 2연패 했을 때처럼은 잘 안됐다"고 말했다.

이 위원과 고다이라 선수의 우정은 2018년 평창 동계올림픽에서 크게 주목받았다. 당시 1등을 한 고다이라 선수가 2위로 결승선을 통과하고 눈물을 보이던 이상화 선수에게 다가가 안아주고 위로하는 모습은 평창올림픽의 명장면으로 꼽힌다.

