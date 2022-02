[올림픽] 여자 컬링 대표팀, 오늘 美·日 2연전에 4강행 분수령

2022 베이징 동계올림픽에 출전한 한국 여자 컬링 대표팀이 4강행을 달성하려면 14일부터 이어지는 남은 경기에서 3승 이상을 따내야 한다. 특히 이날 오전과 오후 열리는 미국, 일본과의 결전은 사실상 메달 획득을 좌우할 분수령이다. 13일 중국과의 경기에서 엑스트라 엔드(연장전)까지 가는 접전 끝에 5대6으로 패하면서 4강행 목표에 적신호가 켜졌다. 한국은 13일까지 앞선 4경기에서 2승2패를 거뒀다.

10개팀이 출전한 여자 컬링은 팀 당 한 차례씩 맞붙어 상위 4개팀이 토너먼트에 오르는 방식이다. 한국은 14일부터 17일까지 5경기를 진행한다. 3승 이상을 추가해 최소 5승4패를 기록해야 4강 진출을 바라볼 수 있다.

이날 중국 베이징 내셔널 아쿠아틱 센터에서 열린 미국과의 경기는 오전 10시50분 현재 전체 10엔드 중 3엔드까지 1대 1로 팽팽히 맞서고 있다. 이날 오후 9시5분 열리는 일본전은 4강으로 가는 분수령이자 자존심이 걸린 최고의 승부처다. 스킵인 김은정은 “최근 맞대결도 해봤기 때문에 일본 팀을 최대한 흔들어보겠다”고 말했다.

일본(3승1패)은 스위스(5승)와 함께 이번 대회에서 선전하고 있는 팀이다. 한국이 일본을 꺾는다면 4강행 불씨를 다시 살릴 수 있다. 한국과 일본은 2018 평창 동계올림픽 라인업이 거의 바뀌지 않았다. 한국은 평창 멤버가 그대로 출전했고, 일본은 모토하시 마리가 이시자키 고토미로 교체됐다. 4년 전에는 한국이 은메달, 일본이 동메달을 따낸 바 있다.

