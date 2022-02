與 전용기, 이준석 향해 "인성 천박…앞 좌석에 구둣발 올리는 사오정 잘 관리하라"

이준석, 安 단일화 제안에 "역시나 했더니 역시나"

전용기 "공당 대표라면 기본적인 예 갖춰라"

[아시아경제 허미담 기자] 이준석 국민의힘 대표가 안철수 국민의당 대선 후보의 야권 단일화 제안에 냉소적인 반응을 보인 가운데 13일 전용기 더불어민주당 선거대책위원회 대변인은 "기차 앞 좌석에 노매너 구둣발 올리는 사오정이나 잘 관리하라"고 직격했다. 이는 윤석열 국민의힘 대선 후보가 열차 안에서 구두를 신은 채 좌석에 발을 올린 행동을 비꼰 것으로 보인다.

전 대변인은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "아무리 국민들이 지적해도 사람 인성이 바뀌지가 않는다"며 이같이 말했다.

그는 이 대표를 향해 "인성은 천박, 말투는 불량, 정치는 트집뿐"이라며 "정치의 격은 격대로 떨어뜨린 장본인이 무슨 할 말이 있는가"라고 지적했다. 이어 "국민의 절반을 대표하는 공당의 대표라면 기본적인 예를 갖춰라"며 이 대표의 페이스북 게시물을 공유했다.

앞서 이 대표는 안 후보의 단일화 제안 이후 자신의 페이스북을 통해 "혹시나 했더니 역시나 하는 게 아니라 역시나 했더니 역시나 하는군요"라는 짧은 글을 올렸다. 이와 함께 이 대표는 손오공이 부처님 손바닥 안에 있는 조형물이 담긴 사진을 올렸다.

전 대변인은 이에 대해 "첨부한 사진의 의미는 부처님이 이준석이고 손오공은 안철수라는 건가. 본인이 타 당의 후보를 길들이기라도 한다는 뜻인가"라고 반문했다.

이어 "특히 가족 병환으로 가슴 아파하고 있는 안 후보를 공격하는 것이 사람으로서 할 짓인지 모르겠다"며 "선거에 미쳐 인간적으로 지켜야 할 선 따윈 내팽개쳐서는 안 된다"고 일갈했다.

한편 윤 후보의 구둣발 논란에 대해 이 대표는 "전후 사정과 관계없이 잘못된 일"이라고 사과했다.

이 대표는 자신의 페이스북을 통해 "운행 전후로 보도된 여러 사진에서도 확인 가능하겠지만 해당 좌석은 후보와 제가 마주 보고 앉아 이야기하는 공간인데 제가 잠시 방송칸에 10여분간 방송을 하러 간 사이에 저와 약 1시간 가까이 장시간 무릎을 맞대고 앉아 대화하느라 다리에 경련이 온 후보가 제가 간 사이 참모진과 대화를 하면서 잠시 다리를 올린 것"이라고 설명했다.

이어 "해당 좌석은 목포에서 전세열차 운행 완료하기 전에 저희가 자체적으로 깔끔하게 청소하고 반납했다"며 "앞으로 이런 부분까지 세심하게 살필 수 있도록 더욱 조심하겠다"고 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr