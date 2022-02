임종석 "尹 적폐수사 발언, 현 정부에 대한 명백한 선전포고"

"尹, 秋와 충돌 때 이미 작심하고 정치 시작"

[아시아경제 강우석 인턴기자] 임종석 전 대통령비서실장은 14일 윤석열 국민의힘 대선후보가 최근 언론과 만나 집권 후 전(前) 정권의 적폐를 수사하겠다고 발언한 것에 대해 "검찰 안팎에 보내는 강력한 메시지"라며 "현 정부에 대한 명백한 선전포고 일 수 있다"고 언급했다.

임 전 실장은 이날 연합뉴스와 만나 "(윤 후보가 높은 지지율이 나오자) 권력에 취해 정치보복을 공표한 것"이라고 지적했다. 이어 "대선 후보의 인터뷰는 (질문 조율을 위해) 질문지가 몇 번을 오간다. 윤 후보는 (집권 시 전 정권 적폐청산 수사를 할 것이냐는) 질문의 의도를 충분히 인지하고 그에 대한 답을 꺼낸 것"이라고 주장했다. 윤 후보의 발언을 '실언'이 아닌 '작심 발언'이라고 본 것이다.

그는 "문재인 대통령도 이런 맥락에서 윤 후보의 대답을 보고 '안 되겠다'고 생각했을 것"이라고 말했다. 앞서 문 대통령은 윤 후보의 인터뷰를 두고 10일 오전 참모 회의에서 "정부를 근거 없이 적폐 수사의 대상,불법으로 몬 것에 대해 강력한 분노를 표한다"며 사과를 요구했다.

임 전 실장은 "윤 후보를 검찰총장으로 임명할 당시 총장 후보 4인에게 검찰개혁에 대한 의견을 물었는데 윤 후보가 가장 적극적으로 이야기했다고 한다"면서 "윤 후보는 검찰개혁을 가장 잘하겠다고 해놓고 정작 개혁에 저항을 한 것"이라고 비판했다.

또한 "추미애 전 법무부 장관과 충돌할 때 윤 후보는 이미 작심하고 정치를 시작했다"고 덧붙였다.

임 전 실장은 "정권교체를 바라는 여론이 많지만, 옛 한나라당과 정치검사의 동맹으로 돌아가는 것이 정권교체인가"라며 "사드(THAAD·고고도미사일방어체계)를 배치해 중국과 갈라서고 남북 갈등을 부추기는 것이 국민이 바라는 정권교체인지 묻고 싶다"고 목소리를 높였다.

강우석 인턴기자 beedolll97@asiae.co.kr