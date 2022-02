안철수 "김원웅 있는 한, 광복회 국고지원 끊겠다"

"부정 비리 저지르고도 회장직 사퇴 거부 후안무치"

[아시아경제 이현주 기자] 안철수 국민의당 대선후보가 14일 "김원웅 광복회장이 있는 한 광복회에 대한 국고지원을 끊겠다"고 밝혔다.

안 후보는 이날 오전 자신의 페이스북을 통해 "김 회장이 부정 비리를 저지르고도 회장직 사퇴 거부는 후안무치와 파렴치 그 자체"라며 이처럼 말했다.

그는 "국가보훈처 감사 결과에 따르면 김원웅 광복회장이 국회에서 운영한 카페 수익금 일부를 개인 비자금으로 빼돌려 쓰고 광복회 사무실을 친인척 회사가 무단으로 사용하게 하는 등 부당한 짓을 했다고 한다"면서 "그런데도 본인은 감사 결과가 명예훼손이라며 사퇴를 거부하는 '적반하장'의 태도를 보여 많은 국민의 분노를 사고 있다"고 지적했다. 보훈처는 광복회가 국회 카페 중간거래처를 활용해 허위 발주 또는 원가 과다 계상 등의 방법으로 6100만원을 마련하는 한편, 국회 카페 현금매출을 임의로 사용하는 방식으로 비자금을 조성했다고 최근 발표했다.

안 후보는 "내로남불과 정치편향으로 무너진 광복회의 부끄러운 자화상이 아닐 수 없다"며 과거 김 회장이 '미국은 점령군, 소련군은 해방군'이라고 발언한 점을 들춰냈다. 안 후보는 "울 사회 이념 갈등을 조장하고 부추겼다"며 "이런 자가 민족정기의 상징인 광복회장의 자리에 있다니 참담할 따름"이라고 비판했다.

또한 "김 회장이 손톱만큼의 양심이라도 있다면 즉시 국민에게 사죄하고 수사기관에 제 발로 걸어가야 한다"며 "광복회는 즉시 총회를 열어 김 회장을 내쫓아야 한다"고 강조했다. 안 후보는 "광복회 스스로 자정 조치를 취하지 못한다면, 저는 당선되는 즉시 광복회에 대한 국고지원을 끊겠다"며 "부도덕한 사람이 수장으로 있는 광복회에 국민 혈세를 계속 지원할 수는 없는 일"이라고 덧붙였다.

