"달 충돌 예정 '대형 우주쓰레기', 알고보니 중국산"[과학을읽다]

미국 천문학자, 관측 결과 수정..."스페이스X 팰컨9 로켓 아닌 중국 창정3C로켓 상단부"



[아시아경제 김봉수 기자] 오는 4월 달에 충돌할 것으로 전망되는 대형 우주 쓰레기가 사실은 미국산이 아니라 '중국산'인 것으로 알려졌다. '주범'으로 알려졌던 스페이스X의 일론 머스크 CEO는 가슴을 쓸어 내리게 됐고, '우주 쓰레기'를 둘러 싼 국제적 논란도 격화될 전망이다.

14일 우주전문매체 스페이스뉴스에 따르면, 미국의 천문학자 빌 그레이는 지난 12일 자신이 지난달 발표했던 관측 결과를 수정해 이같이 밝혔다.

그레이는 지난달 21일 'WE0913A'로 명명된 천체가 오는 3월 4일 달에 충돌할 예정인데, 이 천체는 사실 2015년 미국의 억만장자 일론 머스크가 설립한 우주탐사업체 스페이스X가 '심우주기후관측위성(DSCOVR)'을 궤도에 올리기 위해 쐈던 팰컨9 로켓의 상단부라고 예보했었다. 그레이는 또 이 4t 무게의 '우주 쓰레기'가 달 뒷면의 헤르츠스프룽(Hertzsprung) 분화구 근처에서 충돌해 약 20m 너비의 분화구를 생성할 것으로 전망했다. 이에 따라 안 그래도 최근 군집 위성 발사 실패 등으로 우주 쓰레기를 대량 생산해 내고 있는 스페이스X를 향해 "이번엔 달을 쓰레기장으로 만들고 있다"는 비판이 쇄도했었다.

하지만 그레이는 이날 관측 결과를 뒤집어 이 대형 우주쓰레기가 팰컨9 로켓의 상단부가 아니라고 설명했다. 당시 팰컨9 로켓이 발사한 미 국립해양대기국(NOAA)의 DSCOVR을 발사하긴 했지만, 목표했던 라그랑주-1(L-1) 궤도로 가는 동안 달 가까이에 근접하지 않았었다는 정보를 제공받았다는 것이다.

대신 그레이는 2014년 10월 중국이 발사한 창정-3C로켓의 상단부로 추정된다고 밝혔다. 당시 중국은 달 착륙 탐사선 창어5호를 발사하기에 앞서 대기권 재진입 기술 확보를 위해 창정-3C로켓을 이용, 무인 달 착륙선인 창어5호-T1을 발사한 바 있다. 그레이는 다음달 4일 달에 추락할 예정인 대형 우주 쓰레기가 바로 이 로켓의 상단부 화물칸으로 추정된다고 밝혔다. 당시 창정-3C로켓이 창어5호-T1을 착륙시키기 위해 달에 매우 가까이 접근했는데, 당시의 궤도가 이번에 달에 충돌할 것으로 예상되는 대형 우주쓰레기의 그것과 일치한다는 점이 그 근거다.

그레이는 스페이스뉴스에 "아직은 정황 증거만 있지만 상당히 설득력이 있다고 생각한다"면서 "3월4일 오후12시25(UTC) 달에 충돌할 물체는 실제로 창어5호-T1일 것"이라고 말했다,

한편 중국은 지난해 5월에도 20t 크기의 창정-5B로켓의 잔해가 추락해 전세계를 공포에 떨게 한 바 있다. 2018년에도 우주정거장 톈허1호가 추락하면서 우리나라를 비롯한 전세계 천문학자들이 비상에 걸려 추락 시간 및 위치, 예상 피해 규모 등을 산출하는 데 매달렸었다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr