코로나가 바꾼 외식 풍경··· 이젠 '맛' 못지않게 '청결' 본다

aT '외식소비 행태조사'…2019년엔 맛 중요도가 압도적

[아시아경제 구은모 기자] 국내 소비자들이 외식하기 위해 식당을 고를 때 음식의 맛 못지않게 청결과 위생을 중시하는 것으로 나타났다. 2년 전에는 음식 맛의 중요도가 압도적으로 더 높았던 점을 고려하면 코로나19 확산 이후 '안전한 외식'에 대한 수요가 커진 것으로 풀이된다.

한국농수산식품유통공사(aT)는 13일 이런 내용을 담은 '2021 외식소비 행태조사' 결과를 발표했다.

aT는 지난해 9월 6∼17일과 11월 1∼8일 전국의 만 20∼69세 성인 중 최근 1개월 이내에 외식을 10회 이상 한 소비자 1341명을 대상으로 외식소비 행태에 관한 설문조사를 진행했다.

조사팀은 참여자들에게 '맛집을 판단할 때 고려하는 요인' 10여 개를 제시하고 각각의 중요도를 5점 척도(전혀 중요하지 않음∼매우 중요함)로 평가하도록 했다. 그 결과 '음식 맛과 품질'의 중요도 비율(조금 중요함+매우 중요함)이 94.3%(복수응답)로 가장 높았고 이어 청결과 위생(92.1%), 가성비(86.0%), 서비스(81.1%), 주위의 평판(80.5%) 등의 순이었다.

식당의 청결 상태를 음식 맛만큼 중요하게 본다는 뜻으로 볼 수 있다. 이는 코로나19가 발생하기 전인 2019년에 시행한 같은 조사 결과와 크게 다른 모습이다. 당시에는 음식점을 이용할 때 가장 중요하게 고려하는 요인(복수응답)으로 음식의 맛(71.6%), 가격(46.2%), 위치 접근성(38.4%), 식당 청결도(22.7%) 등의 순으로 높게 나왔다.

응답 방식이 다른 만큼 두 조사 결과를 단순 비교할 순 없지만, 2년 새 식당 청결도의 중요성은 확연하게 커진 것으로 볼 수 있다. 이와 관련해 조사팀은 "코로나19 이후 안전한 외식에 대한 수요가 커졌기 때문"이라고 분석했다.

'혼밥'(혼자 외식)용 식당을 고를 때도 이런 경향이 드러났다. 혼밥을 위한 음식점을 선택하는 데 있어서도 '청결도'의 중요도 비율(91.1%)이 음식 맛(90.8%)보다 약간 높았다.

조사팀은 이번 설문을 통해 한국인의 배달음식 소비행태도 파악했다. 배달 음식점이나 음식을 선택할 때 영향을 미치는 요인으로는 리뷰(리뷰 개수나 평점)가 23.7%에 달해 가장 높았다. 이어 음식 가격(19.9%), 배달비(14.9%), 소요 시간(13.3%), 메뉴 다양성(11.4%) 등의 순이었다. 소비자들이 배달음식을 고를 때 가격이나 배달 시간보다 리뷰 내용을 더 고려한다는 얘기다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr