安 "청년기본소득, 주택에 써야… 李 "주택 문제는 별도로 해결"

[아시아경제 배경환 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보와 안철수 국민의당 대선후보가 청년기본소득을 놓고 입장차를 보였다.

안 후보는 11일 한국기자협회 주최로 열린 '2차 TV토론'에서 "(청년기본소득 예산) 7조원을 청년들을 위한 주택 마련에 전부 투자하는 게 더 좋은 방안이 아닌가"라고 이 후보에게 질문했다. 이에 이 후보는 "주택 문제는 별도로 해결해야 한다. 311만호 총공급량의 30%를 우선 분양 받거나 기본주택으로 공급받을 기회를 별도로 만들어야 한다"고 답했다.

하지만 안 후보는 "많으면 한 300조원 정도가 지금 기본주택에 드는 것인데 그게 현재 우리나라 예산의 절반 아닌가. 그 막대한 돈을 어디서 우리가 구할 수가 있는 건가"라고 지적했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr