[아시아경제 배경환 기자] 안철수 국민의당 대선후보가 "기득권 양당 1번과 2번 후보 중 누가 당선되더라도 앞으로 5년간 국민들은 반으로 갈라져 싸울 것"이라고 말했다.

11일 한국기자협회가 주최하고 종편과 보도채널 6개사 주관으로 오후 8시부터 시작한 TV토론에서 안 후보는 모두발언을 통해 "코로나19 확진자가 누적 120만명이 넘었다. 정말 위기 상황"이라며 "벼랑 끝에 내몰린 소상공인과 자영업자를 어떻게 도와줄 것인지에 대선의 관심이 집중돼야 한다"고 말했다.

특히 "갑자기 정치보복 논란이 불거졌다"며 "기득권 양당의 1번과 2번 후보 중 누가 당선되더라도 앞으로 5년간 국민은 반으로 갈라져 싸울 것"이라고 지적했다.

