경찰, 김원웅 광복회장 본격 수사

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]경찰이 김원웅 광복회장에 대한 본격적인 수사에 착수한 것으로 알려졌다. 국가보훈처가 국가유공자 자녀에게 장학금을 주겠다며 국회에서 카페를 운영해온 김 회장이 수익을 개인용도로 사용했다는 감사 결과에 따른 것이다.

11일 국가보훈처 관계자는 “김 회장 등 관련자에 대해 경찰에 수사 의뢰했으며 현재 수사를 시작한 것으로 알고 있다”면서 “관련 수익사업 승인을 취소하고 징계 조치 등이 이뤄지도록 광복회를 상대로 행정지도 등을 할 계획”이라고 밝혔다.

국가보훈처는 김원웅 광복회장이 국가보훈처의 '비자금 사적 사용' 감사 결과에 광복회가 조성한 6100만 원의 비자금 중 1000만 원가량은 김 회장 개인 통장으로 입금된 후 사용됐다고 발표했다.

광복회개혁모임 등에 따르면 광복회의 일부 대의원들은 오는 22일 임시총회 소집을 추진 중이다. 이날 전·현직 대의원들을 모아 대책을 논의하고 김 회장의 사퇴를 압박하겠다는 방침이다. 광복회 정관에 따르면 총회 대의원 절반 이상 발의를 얻어 임시총회를 소집하고, 총회 재적 구성원의 3분의 2 이상이 찬성하면 임원을 해임할 수 있다. 2019년 6월 취임한 김 회장의 임기는 내년 5월까지다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr