“지역 인재 발굴과 경제 활성화” … 동명대학교·LG헬로비전 업무협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 동명대학교와 LG헬로비전이 부산지역 최초로 미디어커머스 전문 인재 양성을 위해 손을 잡았다.

동명대학교와 LG헬로비전은 지난 10일 오후 대학 본부경영관에서 미디어커머스 전문 인재를 양성하기 위한 업무협약을 체결했다.

협약식에는 LG헬로비전 부산방송 김현정 총국장, 동명대 전호환 총장, 미디어커뮤니케이션학과 교수 등이 참석했다.

협약으로 ▲ 공동발전과 협업을 위한 상호 교류 ▲ 전공 수업의 확장된 방송 현장 참여 기회 제공 ▲ 지역 대학생 산학 실습 제공 ▲ ICT 활용한 언택트 캠퍼스 조성 등을 활성화한다.

동명대는 미디어커뮤니케이션학과에 4학년을 대상으로 ‘라이브방송제작’ 전공 교과목을 신설해 라이브중계와 라이브커머스 관련 전문 교육을 진행한다.

LG헬로비전 부산방송은 학생에게 방송 현장 참여 기회를 제공하는 등 실무 중심의 역량 강화를 지원할 예정이다.

전호환 총장은 “대학이 지역방송사와 지역 경제 활성화를 위한 협업모델을 만들어 대학의 경쟁력을 높이고 두잉(Do-ing)교육을 할 수 있게 돼 기대된다”고 말했다.

LG헬로비전 부산방송 김현정 총국장은 “지역 케이블 방송이 코로나19로 어려운 지역 상권을 위한 커머스 방송을 시작한 데 이어 커머스 인재 양성에 힘을 보탤 수 있게 됐다”고 말했다.

