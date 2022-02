러·우크라, 9시간 4자회담 했지만…"성과 없어"

프·독 포함해 회담 "대화 계속하기로 합의"

[아시아경제 김현정 기자] 러시아와 우크라이나 간 군사적 긴장감이 고조되고 있는 가운데, 프랑스·독일을 포함한 4자 회담이 9시간 가까이 진행됐으나 별다른 성과를 내지 못했다고 현지 언론이 11일(현지시간) 보도했다.

안드리이 예르마크 우크라이나 대통령 비서실장은 4자회담을 마친 뒤 TV로 중계된 브리핑에서 이같이 밝혔다. 다만 양측은 계속해서 대화해 나갈 것에 합의했다고 전했다.

구체적 일정은 공개하지 않았지만, 양측이 조만간 다시 만나게 될 것이라고도 했다. 특히 포로 교환과 우크라이나 동부 국경검문소 개방 문제에 관한 해법을 마련할 것을 기대한다는 뜻도 피력했다.

러시아 측 드미트리 코작 대통령 행정실 부실장 역시 이번 회담과 관련, 어떤 합의에도 이르지 못했다는 입장을 밝혔다. 특히 분리주의자들이 장악하고 있는 돈바스 지역에 대한 우크라이나의 비전이 분명하지 않다고 비판했다.

앞서 러시아·우크라이나·프랑스·독일 4개국은 지난달 26일에도 프랑스 파리에서 돈바스 지역 분쟁 해소 방안을 논의했으나 별다른 진전 없이 마무리 됐다. 당시 이들은 휴전 노력을 계속 이어가겠다는 공동성명을 채택하고, 2주 후 후속 회담 계최에 합의했었다. 이번에 진행된 회담이 당시 합의한 회담이었으나, 또 한 번 별 성과없이 마무리됐다.

