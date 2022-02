[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 11일 서울시청 시장집무실에서 크리스토퍼 델 코소 주한 미국대사 대리와 만나 면담한다.

크리스토퍼 델 코소 주한 미국대사 대리가 서울시장을 예방하는 자리다. ‘우호협력 방안’을 화두로 대화를 나눌 예정이다.

한편 서울시는 미국 호놀룰루·샌프란시스코·워싱턴DC·로스앤젤레스·휴스턴 등 5개 도시와 친선·우호도시 협약을 맺어 교류 협력을 이어오고 있다.

