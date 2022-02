소비자원 “겨울철 차랑용 무선충전 거치대 송풍구에 꽂으면 충전 느려져”

[아시아경제 전진영 기자] 차량용 무선 충전 거치대를 히터가 작동하는 송풍구에 설치해 사용하면 충전속도가 저하되는 것으로 나타났다.

한국소비자원은 시중에 유통 중인 차량용 무선 충전 거치대 10개 제품을 대상으로 시험·평가한 결과 이같이 나타났다고 8일 밝혔다.

이번 조사대상 제품은 나비(NV29-CWC15Q), 더존(TZ-C100), 만도(MD20), 메이튼(고충 ver.2), 신지모루(오그랩엑스), 아이나비(SHC-20), 아이리버(ICR-A300), 오아(와이더P), 주파집(CWC02), 케이엠모터스(충잘) 등이다.

한국소비자원은 히터 송풍구 등 온도가 올라가는 30도 이상의 고온 조건에서는 충전시간이 최대 2.8배 늘어나 소비자의 주의가 필요하다고 밝혔다.

이번 10개 제품을 대상으로 스마트폰을 완전히 방전시킨 뒤 충전이 완료되는 시간을 측정한 결과 상온에서는 제품별로 2시간 15분에서 2시간 29분 가량이 소요됐다. 그러나 온도가 상승한 조건에서는 충전 시간이 최대 2.8배 늘어나 4시간 30분~6시간 13분 수준으로 증가했다.

소비자원은 조사대상 제품이 모두 국제규격 치(Qi) 인증기준을 충족하지 못했다고 밝혔다. 스마트폰으로 안정적인 출력 전압을 보낼 수 있는지와 스마트폰과 거치대 사이에 전도성 이물이 삽입됐을 때의 감지 성능 등을 시험한 결과 기준을 충족하지 못한 것으로 나타났다.

거치 안전성과 내구성은 대부분 우수했다. 진동 및 충격에 대한 거치 안정성 평가에서는 나비·더존·만도·메이튼·신지모루·아이나비·오아·주파집 등 8개 제품이 상대적으로 우수했고, 아이리버와 케이엠모터스 제품은 양호한 수준이었다.

10개 제품 모두 전자파 발생량 등 안전성에는 이상이 없었다.

한국소비자원은“향후에도 소비자의 합리적인 소비를 지원하기 위해 무선 제품에 대한 안전성 및 품질 비교정보를 지속적으로 제공할 예정”이라고 밝혔다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr