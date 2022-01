[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 문가영이 화보 촬영 현장에서 찍은 사진을 공개했다.

27일 문가영은 자신의 인스타그램에 이모티콘과 함께 사진 여러 장을 게재했다.

사진 속 문가영은 긴 생머리에 튜브탑 원피스를 입고 무표정으로 카메라를 응시하고 있다.

이를 본 팬들은 "여신이다", "맨날 예뻐요", "아름답네요" 등의 댓글을 달며 화답했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr