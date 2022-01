주택담보대출 금리 7년7개월 만에 최고…지난해 12월 '3.63%'

지난해 12월 주택담보대출 평균 금리가 7년7개월 만에 최고 수준으로 올랐다.

한국은행이 28일 발표한 '금융기관 가중평균 금리' 통계에 따르면 지난해 12월 예금은행의 신규취급액 기준 가계대출 금리는 연 3.66%로 전월 대비 0.05%포인트 올라 7개월째 상승했다. 이는 지난 2018년 8월 이후 최고 수준이다.

가계대출 중 주택담보대출 금리는 연 3.63%로 한달새 0.12%포인트 올랐다. 이는 2014년 5월(3.63%) 이후 7년7개월 만에 가장 높은 수치다. 반면 일반신용대출 금리는 5.12%로 0.04%포인트 떨어졌다.

송재창 한은 경제통계국 금융통계팀장은 "코픽스와 은행채 등 지표금리 상승으로 주택담보대출과 보증대출 금리가 올랐다"고 설명했다. 이어 "신용대출과 집단대출의 경우 일부 고신용자 대상 상품 판매가 재개되고 사전 승인된 저금리 대출 취급이 늘어난 영향으로 금리가 낮아졌다"고 말했다.

기업대출 금리는 오름세를 이어갔다. 지난달 예금은행의 신규취급액 기준 기업대출 금리는 연 3.14%로 한달새 0.02%포인트 올랐다. 5개월 연속 상승으로, 지난 2020년 2월 이후 최고치다.

대기업 대출 금리는 0.04%포인트(2.90→2.86%) 떨어졌지만, 중소기업 대출 금리는 0.07%포인트(3.30→3.37%) 올랐다.

기업대출과 가계대출 금리를 모두 반영한 예금은행의 전체 대출금리 평균은 지난해 11월(3.23%)보다 0.02%포인트 높은 3.25%로 조사됐다.

신규취급액 기준 통계는 은행이 해당 월중 신규로 취급한 수신과 대출에 적용한 금리를 신규취급금액으로 가중평균한 것을 의미한다. 최근 금리동향을 잘 나타내기 때문에 은행에 저축을 하거나 일반대출을 받으려는 금융소비자들이 유용하게 활용할 수 있다.

