[아시아경제 문혜원 기자] 피자헛은 국내 최초로 프리미엄 발열 패키지 ‘헛팩’을 출시했다고 28일 밝혔다.

헛팩은 발열 기술을 적용한 폴리프로필렌(PP) 소재의 포장 용기로, 조리 30분 후에도 피자를 최적의 온도로 유지해 어디서나 갓 구운 듯한 피자를 즐길 수 있는 것이 특징이다.

평균적으로 오븐에서 갓 나온 피자의 온도는 90℃ 정도다. 헛팩은 온도 변화를 최소화해주기 때문에 추운 겨울에 배달이나 포장하는 경우, 70~80℃로 특정한 온도 범위를 유지해줘 집에서도 따뜻한 피자를 경험할 수 있다. 또한 인체에 무해한 PP 소재로 제작해 안심하고 사용할 수 있다.

헛팩 패키지는 28일부터 피자 주문 시 적용 가능하며, 직영점 등 일부 매장에서만 판매된다. 정가 3000원에서 2000원으로 한정 기간 할인 제공한다.

