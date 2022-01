우크라이나, 美 대사관 직원 가족 철수에 "시기상조며 지나친 경계"

[아시아경제 이현우 기자] 우크라이나 정부가 미국 국무부의 우크라이나 주재 대사관 직원 가족들에 대한 철수명령에 대해 지나친 조지라고 반발했다.

24일(현지시간) 올렉 니콜렌코 우크라이나 외무부 대변인은 러시아 인테르팍스 통신에 "키예프 주재 미국 대사관 직원 가족들의 출국에 관한 미 국무부 결정과 일부 직원들에 대한 자율적 출국 허용에 관한 정보를 파악했다"면서 "자국 외교관들을 보호하려는 외국의 권리를 인정하지만 그러한 미국 측의 결정은 시기상조이며 지나친 경계의 표출이라고 본다"고 밝혔다.

니콜렌코 대변인은 최근 들어 우크라이나 안보 상황의 급격한 변화는 일어나지 않았고, 러시아 측의 위협은 2014년 이후 지속해서 있었으며, 우크라이나 국경 인근으로의 러시아 군대 집결도 지난해 4월부터 시작된 것이라고 강조했다. 그는 "미 국무부의 결정은 모든 미국 대사관 직원들이 지금 우크라이나에서 출국한다는 의미는 아니며 대사관은 정상적으로 임무를 계속한다"면서 "대사관 직원들은 원하면 출국할 수 있다는 허가를 받은 것이며 그들의 출국이 의무 사항은 아니다"고 설명했다.

니콜렌코 대변인은 또 "우크라이나와 국제 미디어 공간에서 우크라이나인들과 외국인들에게 공황을 불러일으키고, 사업가들을 놀라게 하며, 우크라이나의 경제·금융 안정성을 훼손하기 위한 다량의 허위정보와 정보 조작, 가짜뉴스 등이 확산하고 있다"면서 이성적 위험 평가와 평정 유지를 호소했다.

미 국무부 당국자는 "이번 조치가 미국 대사관의 철수를 의미하는 것은 아니고 우크라이나 주재 대사관은 계속 운영될 예정"이라며 "우크라이나에 대한 미국 정부의 지지는 변함이 없다"고 강조했다.

하지만 미국에 이어 영국도 대사관 직원 절반을 본국으로 소환한다고 밝히면서 각국 공관에서 우크라이나 탈출행렬이 이어지는 것이 아니냐는 우려도 나오고 있다. 영국 BBC는 영국 외무부 관계자의 말을 인용해 러시아 측의 점증하는 위협에 대한 대응으로 대사관 일부 직원과 그들의 가족 등 절반정도 인원이 영국으로 소환될 예정이라고 보도했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr