[아시아경제 이민우 기자] 에스디바이오센서 에스디바이오센서 137310 | 코스피 증권정보 현재가 55,700 전일대비 700 등락률 +1.27% 거래량 712,786 전일가 55,000 2022.01.24 15:19 장중(20분지연) 관련기사 에스디바이오센서, 1370억 규모 코로나 자가검사키트 공급 계약 체결씨젠, 위기의 바이오株 ‘믿을맨’ 되나SD바이오센서, 998억 규모 코로나19 홈테스트 공급계약 close 는 일본 소재 기업과 729억원 규모의 코로나19 항원 신속진단키트 공급 계약을 체결했다고 24일 공시했다. 이는 2020년 연결 기준 매출액의 4.33%에 해당하는 수준이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr