복지부 직원 24명 코로나19 확진…중수본 인력 2명 포함(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 보건복지부 내에서 코로나19 확진자가 다수 발생했다.

손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 24일 백브리핑에서 "복지부 내에서 코로나 확진자가 발생했다"며 "이날 오전 10시까지 24명 정도 확진자가 생겨서 확진된 사람들은 재택치료 등으로 배정하고 있다"고 밝혔다.

손 반장은 "복지부에서도 비상조치로서 전직원에 대해 재택근무 인력을 30% 이상으로 배정해 재택 가능인력들은 재택 근무 체계로 전환한다"며 "대면회의나 대면행사는 연기하거나 최소화하는 식으로 업무조정할 계획"이라고 말했다.

또 "중동 출장을 다녀온 복지부 인력이 감염원이라는 일부 보도가 있는데 이들은 복귀 후 출근한적이 없어서 그 유입경로는 아닐곳"이라면서 "다만 아직 역학 조사 시작이라 어떤 경로로 감염됐는지 파악이 필요하다"고 설명했다.

이어 "확진자 24명 가운데는 중수본 인력도 2명 있다"면서 "24명은 모두 복지부 직원으로 가족 등을 대상으로 감염 여부를 파악하고 있지는 않다"고 덧붙였다.

