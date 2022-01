제너시스BBQ 윤홍근, 12대 김상옥의사기념사업회 회장 취임

[아시아경제 문혜원 기자] 윤홍근 제너시스BBQ 회장이 김상옥의사기념사업회의 제12대 회장에 취임했다.

23일 BBQ는 윤 회장이 지난 21일 서울 용산구 소재의 백범김구 기념관에서 열린 ‘제11대·12대 회장 이취임식 및 김상옥 의사 항일독립운동 99년 기념식’에 참석했다며 이같이 밝혔다.

김상옥의사기념사업회는 김상옥 의사의 독립정신과 민족정기 선양을 목적으로 대한민국임시정부 김구 선생, 이시영 선생, 조소앙 선생을 필두로 독립운동가 54인에 의해 1948년에 설립된 대한민국 최초의 독립운동가 기념사업회다. 김상옥 의사는 조선의열단 단원으로 일제 강점기인 1923년 종로 경찰서에 폭탄을 투척하는 등 의거를 단행해 봉오동 전투, 청산리 전투와 함께 무장항일투쟁의 큰 맥을 이어간 인물이다.

윤 회장은 “당시 항일무장투쟁을 본격 전개하는 계기가 된 종로경찰서 폭파사건의 주역 독립운동가 김상옥 의사를 기리는 기념사업회 회장직 임명을 받는 것이 무척 영광스러운 동시에 막중한 책임감을 느낀다”며 “국민의 애국심을 함양하는 중심 독립운동기념사업회로서 순국선열들의 숭고한 애국정신이 후세에까지 계승될 수 있도록 배전의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

김상옥의사기념사업회는 앞으로 서울 종로에 위치한 김상옥의사 생가 복원사업을 추진하고, 2023년에는 ‘김상옥 의사 일대천 항일 서울시가전 승리 100주년’을 맞아 일제 탄압에 맞서 대한독립에 투신한 선열들의 뜻을 기념하는 특별행사로 국민 모두가 화합하는 기회를 만들 예정이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr