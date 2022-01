종로구 ‘어르신 영상자서전’ 제작 감동 전한 까닭?

종로문화재단 블로그 및 유튜브 통해 이달 순차적으로 공개 총 일곱 편으로 구성... 어르신 추억 담긴 물건에서부터 가족 향한 영상편지, 서울살이 사연 등 진솔하게 담아내

[아시아경제 박종일 기자] 종로구가 지역 어르신들의 추억이 오롯이 담긴 물건과 이에 얽힌 이야기를 소개, 지난 삶에 대해서도 들려주는 영상자서전을 제작, 온라인으로 공개해 화제다.

‘모든 인생은 그 자체로 소중하고 의미가 있으며 기억할 가치를 지닌다’라는 마음을 담아 추진하게 된 이번 영상자서전 제작은 ‘2021 지역문화진흥사업 N개의 서울’ 일환이다. 대학로를 거점으로 활동하는 연극인과 관계자들 모임인 '대학로愛, 대학로人네트워크'가 주관했다.

영상은 총 일곱 편으로 구성돼 있으며, 종로문화재단 블로그와 유튜브를 통해 이달 4일부터 순차적으로 공개하는 중이다. 20일까지 총 네 편을 업로드했다. 이를 위해 구에서는 앞서 지난해 10월 자신의 삶을 영상에 녹여내 기록하길 희망하는 주민들로부터 참여 신청을 받은 바 있다.

첫 번째 영상자서전은 1972년 서울에 올라와 창신동과 평화시장 등에서 일하며 치열하게 살아온 김평연 어르신의 사연을 소개한다. 연애 시절에서부터 일을 마치고 누울 공간도 부족했지만 새벽 내내 아내와 잣을 까며 행복했다던 이야기 등을 진솔하게 들려준다.

두 번째 편의 주인공은 이화동에서 40년 동안 떡 방앗간을 운영해 온 김동호 어르신이다. 수십 년간 새벽에 일어나 정성스럽게 떡을 만들고 수많은 잔칫집에 기쁨을 선사하며 자식들을 길러낸 사연은 물론 가족을 향한 사랑이 담긴 영상편지도 만나볼 수 있다.

세 번째 영상자서전에는 충신동 김옥 어르신이 등장(사진)한다. 제주도에서 태어나 서울 종로구가 또 다른 고향이 되기까지 과정은 물론, 오랜 시간을 가족처럼 함께해 온 재봉틀에 얽힌 이야기가 펼쳐진다.

네 번째 편은 종로에서 무려 50년 넘게 거주중인 송대섭 어르신을 소개한다. 새 집을 장만했을 때의 소감, 자신을 꼭 빼닮았다는 둘째 아들로부터 선물 받아 귀하게 간직 중인 시계에 대한 사연을 한 편의 영상 안에 녹여냈다.

구 관계자는 “지역 어르신들의 보석 같은 지난날에 주목하고 삶의 의미를 찾기 위해 시작하게 된 사업”이라면서 “이달 말까지 일곱 편 모두를 종로문화재단 유튜브에 업로드할 계획”이라고 전했다.

