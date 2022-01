[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 영양교육지원청은 2021년 외부재원 유치 결과 총21억6000만원을 확보해 전년봐 109% 초과 유치했다고 22일 밝혔다.

영양지원청은 지자체의 교육투자 활성화와 교육재정의 안정적인 확보를 위해 유관기관과 협의회를 연 4회 이상 개최하는 등 적극적으로 투자 유치에 힘썼다.

지난해에는 교육환경개선사업 14억원, 무상급식 4억5000만원, 친환경농산물 1억5000만원, 장학금 1억원 등 사업비 21여억원을 확보해 다양한 교육 인프라를 조성할 수 있는 발판을 마련했다.

이경 교육장은 “지자체와 유관단체의 관심과 열정이 좋은 결과를 낳고 있다”며, “더 나은 교육방안을 모색하기 위해 지역 사회와 끊임없이 소통해 교육환경 개선과 미래 인재육성에 힘쓰겠다”고 말했다.

