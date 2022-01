청주 에코프로비엠 공장서 화재…3명 구조·1명 사망(종합2보)

[아시아경제 유현석 기자] 이차전지 소재 기업인 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 433,800 전일대비 21,200 등락률 -4.66% 거래량 287,613 전일가 455,000 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 에코프로비엠 "오창공장 화재…손실액 확인 중"[특징주]에코프로비엠, 공장 화재소식에 시간외 6% 하락청주 에코프로비엠 공장서 화재…3명 구조·1명 고립(종합) close 청주공장에서 원인을 알 수 없는 불이 발생해 직원 1명이 숨지고 3명이 다쳤다.

21일 소방당국에 따르면 이날 오후 3시께 충북 청주시 청원구 오창읍의 6층짜리 에코프로비엠 공장 4층에서 불이 발생했다.

이 불로 직원 A(34)씨가 숨졌다. A씨는 불 난 4층에 고립됐다가 오후 6시24분께 숨진 채 발견됐다.

소방당국은 "화재를 진압 후 내부를 수색하는 과정에서 보일러실 부근에 있던 A씨를 발견했다"고 말했다.

화재 당시 건물 안에는 직원 30여 명이 있었던 것으로 전해졌다. 그러나 대부분 신속히 밖으로 빠져나왔다.

4층 생산팀에 근무하던 4명 중 A씨를 제외한 3명은 자력 탈출하거나 구조됐다. 이 과정에서 1명은 건물 밖으로 뛰어내려 크게 다친 것으로 알려졌다. 2명은 경상이다.

소방당국은 4층 보일러실에서 불이 처음 시작된 것으로 보고 있다.

한편 소방당국은 오후 3시12분 대응 1단계를 발령한 데 이어 대응 2단계로 수위를 높여 총력 진화작업을 벌였다.

소방관 125명과 소방장비 44대가 투입됐다. 소방청의 지시에 따라 중앙119구조본부와 인근 대전·세종의 소방인력도 지원됐다.

불은 오후 7시15분께 완전히 꺼졌다. 소방당국은 5∼6층의 잔불을 살피는 중이다.

공장 안에는 종류를 알 수 없는 화학물질 등도 있었던 것으로 전해졌지만, 유독물질 유출 여부 등은 확인되지 않았다.

소방당국과 경찰은 정확한 화재 원인과 더불어 피해액 등을 조사하고 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr