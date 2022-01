[아시아경제 유현석 기자] 진양화학 진양화학 051630 | 코스피 증권정보 현재가 5,800 전일대비 80 등락률 -1.36% 거래량 61,194 전일가 5,880 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-18일선거 예측, 정치 테마주는 이미 알고있다?모두가 놀란, 업계1위 ‘주식카톡방’의 무료 선언! close 은 지난해 38억원의 영업손실을 기록하며 전년 대비 적자전환했다고 21일 공시했다. 같은 기간 매출액은 19.4% 감소한 350억원이다.

