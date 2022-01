나주시, 28일까지 ‘공공근로사업’ 참여자 모집

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시는 오는 28일까지 ‘2022년 상반기 공공근로사업(2차)’ 참여자 50명을 모집한다고 21일 밝혔다.

모집 분야 및 인원은 코로나19 예방을 위한 청사 방역지원 등 총 33개 사업에 50명을 선발할 예정이다.

주요 사업은 ▲청사 및 행정복지센터 방역지원·안내도우미 ▲관내 센터·기관 환경정화 및 업무보조 ▲관광시설 방역 관리 등으로 세부 목록은 시청 누리집 고시공고에서 확인하면 된다.

신청 대상은 나주시에 주소를 둔 만 18세 이상 근로 능력을 갖춘 시민으로 코로나 여파로 인한 실직자, 무급휴직자, 긴급생계지원이 필요한 취약계층 등을 우선 고용한다.

신청은 시청, 워크넷 누리집에 게시된 신청서 등 서류를 작성해 오는 28일까지 주소지 행정복지센터로 제출하면 된다.

근로 기준은 세부사업별로 상이하며 오는 3월부터 6월 말까지(4달 간) 주 15~40시간 이내로 시급 9160원(간식비 별도)을 지급한다.

앞서 시는 이달 초 ‘지역방역’, ‘지역공동체’ 등 2개 유형별 공공근로자 25명을 선발한 바 있다.

시 관계자는 “공공근로 사업이 코로나19 장기화 가운데 주민들의 생계 여건 개선에 조금이나마 보탬이 되길 바란다”며 “앞으로도 사회공공서비스로 양질의 일자리를 만들어내는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr