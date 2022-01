롯데, 한국미니스톱 인수계약 체결 "온·오프 융합…역량 강화한다"

미니스톱 2600여개 점포와 12개 물류센터 확보

"온·오프 융합 전략 활용해 온라인 사업 역량 강화할 것"



[아시아경제 김유리 기자] 롯데지주는 21일 한국미니스톱 지분 100%를 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 밝혔다. 인수금액은 3100억원대인 것으로 알려졌다.

롯데는 이번 인수를 통해 편의점을 중심으로 근거리 상권을 겨냥한 퀵커머스 경쟁이 치열해지고 있는 유통시장에서 미니스톱의 2600여개 점포와 12개의 물류센터를 확보하며 단기간 내 고객과의 최접점 거점을 확대할 것이라고 밝혔다.

미니스톱은 국내 편의점 최초로 즉석식품 판매를 시작하고, 배달과 테이크아웃 중심의 패스트푸드 전문 브랜드를 선보이는 등 편의점 업계의 식문화를 선도해왔다. 시장 초기에 선점한 우수 입지와 경쟁사 대비 넓은 면적이 강점이다. 롯데 측은 "전기오토바이 충전, 금융, 가전케어, 세탁 서비스 등 고객 편의 향상을 위한 공간으로도 적극 활용할 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.

롯데는 "고객들에게 다양한 생활 밀착형 서비스를 제공하는 라이프스타일 플랫폼으로 자리잡은 편의점을 온·오프라인 융합 전략에 적극 활용할 것"이라며 "이를 통해 온라인 사업 역량 강화에도 힘을 실을 예정"이라고 말했다.

